Encefalite da Zecca (TBE): sintomi, terapie, vaccino e prevenzione

La maggior parte delle infezioni rimane asintomatica . In caso di malattia clinica , il periodo di incubazione per l' encefalite da zecche dura 2-28 giorni (più comunemente 7-14 giorni).

Segue un periodo di 8-20 giorni, in cui l'iperpiressia scompare e, di solito, non si verificano ulteriori conseguenze.

La diagnosi di TBE ipotizzata viene accertata tramite l'analisi del siero , raccolto durante la fase acuta della malattia (per la presenza di IgM, anticorpi virus -specifici). Particolarmente appropriati per la diagnosi di TBE sono PCR e RT-PCR: la prima è una tecnica avanzata di biologia molecolare in grado di amplificare frammenti di acidi nucleici , la seconda - variante della PCR standard - permette di replicare una molecola di DNA a partire da un insieme di RNA isolati da una particolare cellula .

Come accennato, la diagnosi non sempre risulta immediata, poiché buona parte dei soggetti che hanno subìto il morso di una zecca infetta non lamenta sintomi alcuni. Ad ogni modo, la diagnosi dev'essere sospettata nei soggetti che ricordano la puntura di una zecca o che ne hanno riscontrato la presenza sulla pelle o sul cuoio capelluto.

Terapie e prevenzione

Encefalite da Zecca: qual è il trattamento previsto?

Al momento attuale non è ancora stata individuata una terapia idonea e completamente risolutiva per la l'encefalite trasmessa da zecche: a tal proposito, si parla di misure terapeutiche di supporto, un protocollo basato essenzialmente alla risoluzione dei sintomi. Chiaramente, in caso di meningoencefalite - tipica complicanza della TBE - è richiesta l'ospedalizzazione del paziente, oltre ad un'ulteriore terapia di supporto.

Vaccino contro l’Encefalite da Zecca

L'immunizzazione offre la protezione più efficace: i vaccini per l'encefalite da zecca sono raccomandati a tutte le persone che intraprendono un viaggio nelle zone potenzialmente pericolose (in cui la TBE presenta un carattere endemico), soprattutto montane, rurali e boschive. Il vaccino viene somministrato per via intramuscolare, in triplice somministrazione a distanza di alcuni mesi l'uno dall'altro. Nelle aree in cui la malattia è altamente endemica, l'OMS raccomanda che la vaccinazione sia offerta a tutte le fasce d'età, compresi i bambini.

Inoltre, sono stati formulati alcuni farmaci contro la TBE utili per la profilassi post-esposizione, efficaci sino a 48 ore dopo il morso di zecca infetta.

Sempre dal punto di vista preventivo, risulta di massima importanza adottare misure di protezione contro i morsi di zecca. Le persone possono proteggersi dalle zecche indossando indumenti adeguati, compresi pantaloni lunghi e calzature chiuse, durante le escursioni o il campeggio in paesi o aree a rischio. L'intero corpo deve essere ispezionato quotidianamente e le zecche attaccate rimosse il prima possibile. Nelle zone a rischio, inoltre, dovrebbe essere evitato il consumo di latticini non pastorizzati.

