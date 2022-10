Encefalite da Zecca (TBE): cos’è, come si prende e cause

L'encefalite da zecca si può confondere facilmente con una banale influenza , in quanto provoca leggera febbre , mal di testa , dolori muscolari a 7-14 giorni dal morso. Tuttavia, in alcune occasioni, se trascurata, può determinare il coinvolgimento del sistema nervoso centrale (encefalite e paralisi flaccida), talvolta con esito letale. Spesso, la malattia rende necessario il ricovero ospedaliero.

Cause e fattori di rischio

Quali sono le cause dell’Encefalite da Zecca (TBE)?

L'infezione responsabile dell'encefalite da zecca è causata da un arbovirus appartenente al genere Flavivirus (simile all'agente virale che provoca la febbre gialla e la dengue): il virus, noto come Tick-Borne Encephalitis Virus (TBEV), viene trasmesso all'uomo ad opera delle zecche infette, che ne costituiscono il vettore; i serbatoi del virus sono invece alcuni animali, quali roditori, pecore, capre e marmotte.

Nonostante in natura esistano moltissime specie di zecche, non tutte sono possibili vettori di TBE: come abbiamo visto nell'articolo precedente, le specie di zecche più pericolose per la diffusione del Tick-Borne Encephalitis Virus appartengono al genere Ixodes e sono sono, in particolare, le Ixodes ricinus. Queste zecche si diffondono soprattutto in aree umide a temperatura moderata; a tal proposito, i luoghi potenzialmente pericolosi per contrarre l'infezione sono i parchi, i giardini, i sentieri di montagna, i boschi e le foreste. Inoltre, si sono registrati molti casi di TBE nei mesi primaverili ed estivi, indice del fatto che le zecche tendono ad infestare l'uomo soprattutto in questi periodi dell'anno.

Ad ogni modo, le zecche Ixodes ricinus non sono gli unici vettori in grado di trasmettere il virus: infatti, si ricordano anche Ixodes persulcatus, le zecche del cane (genere Dermacentor) e le zecche appartenenti al genere Haemaphysalis come potenziali vettori della TBE.

Più in dettaglio, il virus della TBE può essere trasmesso all'uomo dal morso delle zecche in fase larvale, ninfa o adulta (le tre fasi vitali di questi piccoli aracnidi): il vettore si àncora alla cute o ai capelli dell'uomo, infettando lo sfortunato ospite. La malattia trasmessa dalla puntura di zecca passa inizialmente inosservata: la saliva è infatti considerata una sorta di anestetizzante, di conseguenza il morso non è doloroso.

