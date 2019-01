Uso della Talidomide ed Effetti Teratogeni Connessi

Come accennato, l'uso della talidomide non è indicato durante la gravidanza a causa dell'effetto teratogeno che il principio attivo in questione è in grado di esercitare.

Purtroppo, la teratogenicità della talidomide è stata scoperta solo diversi anni dopo la sua entrata in commercio.

La talidomide fece la sua comparsa sul mercato farmaceutico negli anni cinquanta - dapprima in Germania e poi in molti altri paesi, Italia compresa - all'interno di farmaci utilizzati come sedativo-ipnoitici e all'interno di farmaci utilizzati contro la nausea gravidica. I test condotti in vivo prima dell'immissione in commercio del principio attivo non furono mai effettuati su animali in stato di gravidanza, cosicché la correlazione fra teratogenicità e assunzione di talidomide durante la gravidanza fu messa in evidenza solamente nel 1960, dopo la nascita di moltissimi neonati focomelici o affetti da altre mutazioni congenite.

Nel 1961 i farmaci contenenti talidomide furono ritirati dal mercato tedesco, mentre in Italia rimasero ancora in vendita per alcuni anni, nonostante gli avvertimenti da parte delle autorità sanitarie straniere.

Indennizzo per Pazienti con Malformazioni Congenite causate dalla Talidomide

Attualmente, sono diverse le persone in Italia con malformazioni congenite le cui madri hanno assunto talidomide come farmaco anti-nausea durante la gestazione. Nel 2009, il Ministero della Salute Italiano ha riconosciuto un indennizzo ai pazienti affetti da malformazioni causate dalla talidomide nati fra il 1959 e il 1965. Nel 2017 il Ministero della Salute ha esteso la possibilità di ricevere un indennizzo ai nati fra il 1958 e il 1966 e ai pazienti nati al di fuori di questo intervallo di tempo che presentano malformazioni compatibili con quella che viene definita come sindrome da talidomide (ovvero, una sindrome provocata dall'omonimo farmaco nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia).

Per ottenere l'indennizzo è necessario presentare un'apposita domanda che deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria e inviata alla Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure del Ministero della Salute (informazioni più dettagliate sono riportate nel sito internet ufficiale).