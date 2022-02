Fra le controindicazioni della talidomide sicuramente spicca l'uso durante la gravidanza, assolutamente vietato a causa degli effetti teratogeni che è in grado di indurre. Paradossalmente, la talidomide fu immessa in commercio negli anni cinquanta con indicazioni per il trattamento della nausea gravidica . I danni indotti dall'assunzione del farmaco furono considerevoli e portarono alla nascita di migliaia di bambini con malformazioni congenite di vario tipo (in particolare neonati focomelici ).

Per poter espletare la sua azione, la talidomide deve essere somministrata per via orale ; i farmaci che la contengono possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile limitativa (farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti).

Prima di iniziare il trattamento con talidomide, il medico darà al paziente tutte le informazioni necessarie, soprattutto quelle inerenti agli effetti collaterali e all'uso in gravidanza. A questo proposito, il medico fornirà ai pazienti del materiale informativo mettendoli al corrente dell'esistenza di un particolare programma noto come " Programma di Prevenzione della Gravidanza ". Tale programma dovrà essere seguito dalle donne in età fertile che devono sottoporsi alla terapia con talidomide e dalle donne in età fertile il cui partner di sesso maschile deve sottoporsi alla medesima terapia farmacologica (difatti, la talidomide può essere escreta nel liquido seminale ).

Generalmente, la talidomide viene utilizzata nel trattamento di prima linea di pazienti con età uguale o superiore ai 65 anni di età. Tuttavia, essa può essere impiegata anche in pazienti con età inferiore ai 65 anni, ma solo se questi non possono essere trattati con chemioterapia a dosi elevate.

In qualsiasi caso, prima di assumere medicinali a base di talidomide, è sempre opportuno parlare al medico delle proprie condizioni di salute e informarlo dell'eventuale presenza di qualsivoglia tipo di disturbo o malattia, anche se non riportato nel soprastante elenco.

Prima di iniziare il trattamento con talidomide, le donne in età fertile devono necessariamente adottare misure contraccettive nelle 4 settimane precedenti il trattamento, per tutta la durata dello stesso e nelle 4 settimane che seguono la fine del trattamento. A questo proposito, il medico fornirà tutte le indicazioni necessarie.

In caso di sovradosaggio - accertato o presunto - da talidomide, è necessario contattatre subito il medico o rivolgersi al più vicino pronto soccorso portando con sé, se possibile, la confezione del medicinale contenente talidomide che è stato assunto. Non esiste un antidoto specifico contro il sovradosaggio da questo principio attivo, pertanto, i trattamenti messi in atto sono generalmente sintomatici e di supporto.

La talidomide, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco , manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

Più nel dettaglio, la talidomide è in grado di esercitare attività immunomodulante , antinfiammatoria e antineoplastica . Tali attività sembrano essere correlate alla capacità del principio attivo di sopprimere l'iperproduzione del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α) - coinvolto nella proliferazione delle cellule tumorali - e alla sua capacità di inibire l'angiogenesi . Grazie a queste attività, perciò, la talidomide è in grado di ostacolare lo sviluppo delle cellule tumorali e ostacolare la crescita di vasi sanguigni all'interno del tumore (angiogenesi).

Per qualsiasi dubbio, così come in caso ci si dimentichi di assumere una dose di talidomide, rivolgersi al medico, all'infermiere o al farmacista.

Per il corretto modo d'uso del farmaco, far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo e seguire le indicazioni del medico.

La dose esatta di principio attivo da assumere verrà stabilita dal medico su base strettamente individuale per ciascun paziente e varia in funzione dell'età dello stesso. Pertanto, è assolutamente necessario attenersi alle indicazioni fornite da questa figura sanitaria.

La talidomide è disponibile in forma di capsule per uso orale . Le capsule devono essere deglutite intere con un bicchiere d'acqua. In nessun caso, le capsule devono essere aperte, rotte o masticate.

Le donne in età fertile , inoltre, devono adottare apposite misure contraccettive sia prima che durante e dopo il trattamento con il principio attivo in questione.

In questo articolo si è cercato di riassumere le principali caratteristiche dei medicinali contenenti talidomide. Tuttavia, per informazioni più dettagliate, si rimanda al consulto del foglietto illustrativo del prodotto.

Talidomide e Teratogenicità

Uso della Talidomide ed Effetti Teratogeni Connessi

Come accennato, l'uso della talidomide non è indicato durante la gravidanza a causa dell'effetto teratogeno che il principio attivo in questione è in grado di esercitare.

Purtroppo, la teratogenicità della talidomide è stata scoperta solo diversi anni dopo la sua entrata in commercio.

La talidomide fece la sua comparsa sul mercato farmaceutico negli anni cinquanta - dapprima in Germania e poi in molti altri paesi, Italia compresa - all'interno di farmaci utilizzati come sedativo-ipnoitici e all'interno di farmaci utilizzati contro la nausea gravidica. I test condotti in vivo prima dell'immissione in commercio del principio attivo non furono mai effettuati su animali in stato di gravidanza, cosicché la correlazione fra teratogenicità e assunzione di talidomide durante la gravidanza fu messa in evidenza solamente nel 1960, dopo la nascita di moltissimi neonati focomelici o affetti da altre mutazioni congenite.

Nel 1961 i farmaci contenenti talidomide furono ritirati dal mercato tedesco, mentre in Italia rimasero ancora in vendita per alcuni anni, nonostante gli avvertimenti da parte delle autorità sanitarie straniere.

Indennizzo per Pazienti con Malformazioni Congenite causate dalla Talidomide

Attualmente, sono diverse le persone in Italia con malformazioni congenite le cui madri hanno assunto talidomide come farmaco anti-nausea durante la gestazione. Nel 2009, il Ministero della Salute Italiano ha riconosciuto un indennizzo ai pazienti affetti da malformazioni causate dalla talidomide nati fra il 1959 e il 1965. Nel 2017 il Ministero della Salute ha esteso la possibilità di ricevere un indennizzo ai nati fra il 1958 e il 1966 e ai pazienti nati al di fuori di questo intervallo di tempo che presentano malformazioni compatibili con quella che viene definita come sindrome da talidomide (ovvero, una sindrome provocata dall'omonimo farmaco nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia).

Per ottenere l'indennizzo è necessario presentare un'apposita domanda che deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria e inviata alla Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure del Ministero della Salute (informazioni più dettagliate sono riportate nel sito internet ufficiale).