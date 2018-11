La tachifilassi può manifestarsi in seguito a diversi meccanismi che dipendono da svariati fattori, quali il tipo di farmaco utilizzato, la dose somministrata, la via e la frequenza di somministrazione e il "bersaglio" biologico del farmaco.

Approfondimento: Down-regulation Recettoriale

Letteralmente, la down-regulation - anche nota come regolazione negativa o sottoregolazione - è un processo messo in atto dalla cellula per ridurre la quantità di una determinata componente cellulare - come, ad esempio, proteine e recettori - in risposta variabili esterne (in questo caso, rappresentate dalla somministrazione continua o ripetuta del farmaco).

In termini più semplici, a causa della continua o ripetuta esposizione al farmaco, i recettori cui quest'ultimo dovrebbe legarsi - grazie ad una serie di complessi meccanismi messi in atto dalla cellula - diminuiscono di numero. Così facendo, le nuove molecole di farmaco somministrate con le successive dosi - continue o ripetute e ravvicinate - non riescono più a legarsi ai loro recettori bersaglio, poiché questi ultimi sono assenti, o presenti in quantità insufficienti per produrre un effetto significativo.

Venendo a mancare - o essendo insufficiente - l'adeguata interazione recettoriale, pertanto, il farmaco somministrato non produce l'effetto terapeutico desiderato.