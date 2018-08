Cure e Trattamenti contro la Tachicardia Notturna

Naturalmente, il trattamento della tachicardia notturna è dipendente e strettamente correlato alla cura, o comunque alla risoluzione della causa che l'ha scatenata. Pertanto, si ribadisce nuovamente l'importanza dell'esecuzione di una corretta diagnosi.

Generalmente, quando la tachicardia notturna è provocata da condizioni non patologiche, non è necessario intervenire con cure specifiche, ma è sufficiente adottare pochi e semplici accorgimenti comportamentali, quali ad esempio:

Evitare il consumo di pasti serali troppo abbondanti e a base di cibi difficili da digerire;

Evitare di assumere sostanze stimolanti prima di coricarsi, come ad esempio il caffè o alcune bibite gassate;

Evitare il consumo di alcolici durante la sera;

Evitare il fumo di stabacco;

Interrompere l'assunzione di farmaci che possono indurre tachicardia notturna (tuttavia, è bene precisare che l'interruzione di una terapia in corso dovrebbe avvenire solo se espressamente suggerito dal medico);

Ridurre stress e preoccupazioni il più possibile.

Trattamenti Farmacologici

In presenza di tachicardia notturna provocata da cause patologiche, invece, potrebbe essere necessario il ricorso a trattamenti farmacologici. Ovviamente, la terapia farmacologica deve essere stabilita dal medico o dallo specialista, previa accurata diagnosi, sulla base del tipo e della gravità della condizione patologica che ha dato origine al sintomo. Fra i possibili farmaci che possono essere utilizzati per contrastare la tachicardia notturna e le sue cause, ricordiamo ad esempio:

Per informazioni più dettagliate in merito a tutte le terapie disponibili per il trattamento delle possibili cause patologiche della tachicardia notturna (patologie cardiache, ipertiroidismo, anemia, ansia, attacchi di panico, alcolismo e tabagismo, reflusso gastroesofageo, ecc.), si rimanda alla lettura degli articoli dedicati presenti su questo sito.

Trattamenti non Farmacologici

Fra i trattamenti non farmacologici che si possono impiegare contro la tachicardia notturna, ma anche contro quella diurna, ritroviamo la manovra di Valsalva. Tuttavia, poiché tale manovra potrebbe risultare non adatta a tutti i pazienti, essa dovrebbe essere effettuata solo su precisa indicazione del medico.

Nel caso in cui la tachicardia notturna sia provocata da stai ansiosi patologici o da dipendenze di vario genere, il tipico trattamento non farmacologico di queste condizioni è rappresentato dalla terapia cognitivo-comportamentale e dalla terapia psicologica di supporto.