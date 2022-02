Se il sudore, (ma anche l'urina) odora di zucchero bruciato, potrebbe essere presente una malattia delle urine , definita come urine a sciroppo d'acero . Si tratta di una rara malattia genetica (solitamente diagnosticata alla nascita o nella prima infanzia per via della colorazione sospetta delle urine) caratterizzata dalla carenza di un enzima chiamato alfa-cheto deidrogenasi acida a catena ramificata, che inibiscono alcuni aminoacidi nel corpo, tra cui leucina , isoleucina e valina, che si trovano negli alimenti altamente proteici. Questi amminoacidi , in carenza o assenza di enzimi , si accumulano e le persone che ne soffrono possono notare sudore dall'odore di sciroppo d'acero o zucchero caramellato.

Lo sapevi che...

La Pietra di allume è il rimedio naturale per eccellenza contro la sudorazione. Facilmente reperibile in commercio, lo si trova in erboristeria o in farmacia, negli store dei prodotti bio e green. E' noto per le sue proprietà antibatteriche, tuttavia non va usato per tempi prolungati perché i sali di alluminio di cui è composto neutralizzano gli odori ma inibiscono la normale sudorazione.