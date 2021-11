Sudorazione ai piedi: Cause e Rimedi

I piedi, come le mani, tendono a sudare maggiormente durante la stagione estiva, per via dell'innalzamento delle temperatura e soprattutto se si indossano scarpe o sandali con materiali non traspiranti, come la pelle. Quando si scelgono le scarpe, è consigliato acquistare quelle con tomaia in air mesh traspirante o con suola in gomma traspirante. Spesso le scarpe da ginnastica sono una buona opzione perché sono progettate per favorire il flusso d'aria e sono lavabili in lavatrice. Quando i piedi sono particolarmente sudati, è necessario indossare calzini fatti di materiale traspirante. Buone opzioni includono il cotone 100% naturale, cotone misto lana se la temperatura è più fredda, e la microfibra. Non utilizzare, invece, materiali sintetici come nylon, lycra o poliestere. Evitare di indossare le scarpe a piedi nudi, perché i piedi tenderanno a sudare ancora di più.