Introduzione Il benessere sessuale non è più un tabù, nemmeno quando si parla di autoerotismo al femminile. Superati gli imbarazzi e i pregiudizi del passato, oggi finalmente la società riconosce sempre di più a ciascun individuo, senza distinzioni di genere, il diritto all'appagamento sessuale come parte integrante dell'equilibrio e del benessere psico-fisico della persona. Anche quando il piacere – per necessità o per scelta – è vissuto in maniera solitaria e, perché no, con l'utilizzo di sex toys. Un tema, questo del piacere femminile e del suo immaginario, al quale l'industria ha risposto negli ultimi anni mettendo a disposizione delle donne oggetti nuovi e sempre più lontani dalle ormai superate forme e simulazioni falliche. Dopo i più tradizionali vibratori e dildo - e i più recenti massaggiatori per clitoride e palline vaginali - sono infatti i succhia clitoride i sex toys oggi più apprezzati dalle donne. Studiati su misura per il piacere femminile, i succhia clitoride hanno un design curato, colori pastello e forme delicate che richiamano fiori, foglie e conchiglie. Esteticamente eleganti, questi sex toys, sempre più ricercati, sono pensati per una più appagante stimolazione esterna invece che interna attraverso una tecnologia che, simulando l'atto di succhiare, è in grado di offrire orgasmi più intensi e più lunghi, oltre che più rapidi e ripetuti.

Perché acquistare un succhia clitoride? Proprio per la particolare tecnologia impiegata, che favorisce rapidamente e molto intensamente l'orgasmo clitorideo, i succhia clitoride sono particolarmente consigliati per chi non raggiunge con facilità l'acme del piacere. Dal momento che evitano qualunque tipo di sfregamento, sono ideali anche per le donne molto sensibili alla stimolazione. Il fatto, poi, che non richiamino in alcun modo forme anatomiche maschili e che siano discreti ed eleganti nella forma e nei colori fa sì che siano indicati per le appartenenti al genere femminile che non apprezzano o sono infastidite dai più espliciti vibratori, come per chi voglia provare per la prima volta un sex toy.