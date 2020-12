Streptococco - Streptococchi

Altre specie streptococciche, in condizioni ad esse favorevoli, possono subire una trasformazione da commensale ad opportunista , penetrare nel torrente circolatorio e, giunte in un organo, scatenare una serie di processi morbosi anche severi (es. Streptococcus viridans).

Alcuni di questi microrganismi popolano normalmente le mucose dell'organismo (soprattutto orale, faringea, intestinale e vaginale ), senza causare danni, talvolta collaborando alle funzioni fisiologiche dell'organismo ospite. Non tutti gli streptococchi si comportano, però, da commensali : alcuni di questi batteri sono dotati di un notevole potenziale patogeno (come, ad esempio, nel caso dello Streptococcus pneumoniae ) e, attaccando l'ospite, possono causare malattia .

Anche l'analisi etimologica del termine "Streptococcus" suggerisce la particolare disposizione "in coppia" di questi batteri: "streptos" deriva dal greco e significa "facilmente piegato", proprio per dare l'idea di una catena che si torce facilmente.

Gli streptococchi sono batteri gram-positivi rotondeggianti, in grado di dividersi lungo il proprio asse; la particolarità di crescere in catenelle o in coppie distingue gli streptococchi dagli stafilococchi.

Gli streptococchi patogeni per l'uomo sono i membri dei siero-gruppi A, B, C, D e G.

I diversi siero-gruppi sono identificati da una lettera dell'alfabeto, cha va dalla A all'H e dalla K alla V (in altri termini, non esiste né il gruppo J né quello I).

Gli streptococchi sono così classificati in svariati gruppi sierologici sulla base dell'antigene polisaccaridico C di parete cellulare, le cui caratteristiche sono estremamente eterogenee nei diversi tipi di Streptococco.

La crescita degli streptococchi in terreni agar sangue sembra essere favorita dall'incubazione in atmosfera di CO2 al 10%, e dalla temperatura di 37°C. Solo gli streptococchi di tipo D (analizzati in seguito) richiedono temperature variabili da 15° a 45°C, anche a concentrazioni elevate di sali (6,5%).

Streptococchi d'Interesse Patologico

In ambito medico, gli streptococchi di maggior interesse patologico sono sicuramente i beta-emolitici di gruppo A e B, implicati in numerose patologie tipicamente infantili:

Streptococchi di gruppo A → faringite, tonsillite, scarlattina, polmonite, febbre reumatica, infezioni della cute ed impetigine

→ faringite, tonsillite, scarlattina, polmonite, febbre reumatica, infezioni della cute ed impetigine Streptococchi di gruppo B → meningiti, endocardite, artrite settica e sepsi

In tabella sono riportati gli Streptococchi più importanti dal punto di vista patologico:

Infezioni da Streptococco (Streptococcosi)

Lo streptococco è un batterio che si localizza tipicamente a livello delle alte vie respiratorie, dove è in grado di causare faringotonsillite: quando l'organismo è debilitato, lo streptococco moltiplica in prossimità del cavo orale, provocando febbre alta (fino a 39-40°C), brividi, alito cattivo, gonfiore delle tonsille, difficoltà a deglutire e placche biancastre in gola. Lo Streptococco è responsabile di una varietà di altre infezioni, incluse quelle della cute, come pioderma, impetigine e cellulite.

Nella maggior parte dei casi, le infezioni streptococciche vengono identificate e gestite con una terapia a base di antibiotici, fino alla risoluzione della malattia.

Tuttavia, se un'infezione non presenta una sintomatologia chiara, non viene individuata e debellata con una terapia mirata, il batterio resta latente nell'organismo, infiltrando organi vitali, come il cuore o i reni. Ciò può determinare complicazioni post-streptococciche, pericolose soprattutto nei bambini piccoli, come la glomerulonefrite (infiammazione dei glomeruli renali), la febbre reumatica o la miocardite. Le conseguenze secondarie a queste patologie sono piuttosto gravi e comprendono lo scompenso cardiaco e la disfunzione renale.

