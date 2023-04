Streptococco cura: quali farmaci si usano?

Si tratta di batteri ampiamente diffusi in natura, alcuni dei quali vivono normalmente a livello delle mucose del nostro organismo (orale, faringea, intestinale e vaginale ), dove si comportano da commensali . Alcuni di essi, in condizioni a loro favorevoli possono poi diventare opportunisti e scatenare una malattia; mentre altri ancora sono esclusivamente patogeni.

Streptococco beta-emolitico A: come si cura?

Lo streptococco beta-emolitico di gruppo A, come abbiamo visto, è responsabile di diverse infezioni; tuttavia, quelle più frequentemente causate da questo microorganismo sono:

Infezioni della gola con conseguente faringite ;

con conseguente ; Infezioni della pelle che possono comportare la comparsa di impetigine, pioderma, erisipela, cellulite streptococcica.

Trattandosi di infezioni sostenute da batteri, la terapia farmacologica si avvale principalmente dell'uso di farmaci antibiotici.

Cura del Mal di Gola da Streptococco

Il mal di gola da streptococco è la conseguenza dell'infezione da parte di questo batterio a carico della faringe.

Prima di intraprendere un qualsiasi tipo di trattamento farmacologica, è molto importante che la causa responsabile della faringite venga diagnosticata correttamente. In questi casi, per accertarsi che l'infezione sia scatenata dallo streptococco, è opportuno sottoporsi ad apposito tampone.

Una volta accertata l'infezione da streptococco, il medico - se lo ritiene opportuno - può decidere di prescrivere una terapia antibiotica.

I farmaci antibiotici maggiormente utilizzati contro la faringite da streptococco sono rappresentati dalle penicilline, quale è l'amoxicillina per via orale. In alcuni casi, si potrebbe altresì ricorrere all'uso di benzilpenicillina (o penicillina G, che dir si voglia) per via parenterale.

Nel caso di pazienti con allergia nota alle penicilline è possibile ricorrere all'uso di antibiotici macrolidi, come:

L' eritromicina per via orale;

per via orale; La claritromicina per via orale;

per via orale; L'azitromicina per via orale.

Ulteriore alternativa all'uso delle penicilline in caso di allergia nota è rappresentata dalla clindamicina, un antibiotico appartenente alla classe delle lincosamidi, da assumersi sempre per via orale.

In presenza di mal di gola da streptococco, infine, è anche possibile intervenire con un trattamento antibiotico a base di cefalosporine, come ad esempio:

La cefalexina ;

; La cefuroxima ;

; La cefixima.

L'uso delle cefalosporine, tuttavia, in quanto anch'esse antibiotici beta-lattamici come le penicilline, non andrebbe fatto in quei pazienti che hanno manifestato gravi reazioni allergiche (reazioni anafilattiche) nei confronti delle penicilline, a causa della possibilità di allergia crociata.

Infezioni cutanee da Streptococco: come si curano?

Il trattamento delle infezioni cutanee da streptococco prevede anch'esso il ricorso a farmaci antibiotici e, in particolare, alle penicilline. Anche in questo caso, in presenza di allergia nota alle penicilline, è possibile ricorrere alla somministrazione di antibiotici macrolidi.

Ad ogni modo, il trattamento può variare in funzione del tipo di malattia scatenata dall'infezione streptococcica e della sua gravità.