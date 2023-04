Premessa Nel vasto gruppo degli streptococchi, lo Streptococco beta emolitico riveste sicuramente un ruolo di prestigio in termini di patogenicità e virulenza. Prima di procedere con la trattazione di questo batterio, facciamo un passo indietro, ricordando brevemente come sono classificati gli streptococchi. La classificazione dei batteri streptococchi si basa su due criteri importanti: Capacità emolitica → streptococchi alfa/beta/gamma emolitici Struttura antigenica in funzione dell'antigene polisaccaridico C di parete cellulare: classificazione di Lancefield → identificazione degli streptococchi distinta dalle lettere dell'alfabeto, dalla A alla V (fatta eccezione per le lettere J ed I) Per la straordinaria importanza nell'ambito della medicina, allo streptococco beta emolitico è dedicato un articolo intero: in questa disquisizione, l'attenzione sarà focalizzata esclusivamente sul siero-gruppo A, ossia sullo Streptococco beta emolitico di gruppo A (anche abbreviato in Streptococco A).

Lo streptococco beta emolitico di gruppo B sarà analizzato nella prossima trattazione.

Streptococco beta emolitico di gruppo A Streptococco A: cos’è lo Streptococco beta emolitico di gruppo A? Gli streptococchi beta emolitici di gruppo A sono dei batteri Gram positivi che sono comunemente presenti sulla pelle e nella gola. Tuttavia, in condizioni a loro favorevoli, come gli stati di debilitazione dell'organismo, questi batteri possono dare origine a molte condizioni patologiche diverse che, come ricordano anche i CDC, vanno dalle infezioni minori (asintomatiche o di facile risoluzione) alle malattie molto gravi, come la febbre reumatica e la glomerulonefrite acuta post-infettiva. L'entità e il tropismo dell'infezione variano chiaramente in funzione del ceppo e da altre dinamiche. Le malattie acute più frequentemente causate dallo streptococco beta-emolitico di gruppo A sono: Faringite

Infezioni cutanee (impetigine, erisipela, pioderma, cellulite streptococcica) Lo streptococco A è responsabile di una varietà di altre infezioni, incluse scarlattina, tonsillite, otite media, sinusite e batteriemia. Altre infezioni da streptococco di beta emolitico di gruppo A comprendono scarlattina, setticemia, sepsi puerperale, endocardite, polmonite ed empiema. Streptococcus pyogenes Shutterstock Il patogeno più significativo della categoria degli streptococchi beta emolitici di gruppo A è Streptococcus pyogenes, batterio che in condizioni normali si comporta come un commensale delle vie aeree superiori, in particolare lungo il tessuto adenoideo, tonsillare e naso-faringeo. Lo S. pyogenes assume una certa patogenicità quando i normali meccanismi di difesa dell'ospite vengono compromessi, pertanto il batterio crea danno.

Mediatore di una serie di manifestazioni infiammatorie, lo S. pyogenes può scatenare reazioni acute come: Scarlattina

Infezioni primarie alla gola (faringite streptococcica, tonsilliti)

Fascite necrotizzante

Glomerulonefrite acuta

Febbre reumatica acuta Quando diffonde nei diversi distretti dell'organismo, il patogeno può indurre setticemia.

A distanza di 1-3 settimane dal primo episodio acuto, è assai probabile che il paziente infettato dallo streptococco beta emolitico di gruppo A lamenti lesioni cosiddette "non-suppurative". Si stima che S. pyogenes sia la seconda causa d'infezione streptococcica dopo lo pneumococco. Cosa s'intende per lesioni non suppurative? Le piaghe non suppurative sono lesioni solo indirettamente correlate alla reazione infiammatoria acuta sostenuta dal patogeno. Dal punto di vista istologico, in simili lesioni mancano tutti quei segni riconducibili ad una vivace risposta flogistica; le alterazione locali possono essere circondate da emorragia, essudazione, iperemia e necrosi tessutale. Infezioni invasive da streptococco di gruppo A (iGAS) In alcuni rari casi, l'infezione da Streptococco beta emolitico di gruppo A può diventare pericolosa per la vita: se i batteri si disseminano nell'organismo, sangue compreso, possono dare origine a fasciti necrotizzanti o sindrome da shock tossico per l'azione delle esotossine streptococciche.

Come si trasmette? Come si prende lo Streptococco A? Le infezioni da streptococco beta emolitico di gruppo A vengono trasmesse mediante inalazione di micro-goccioline di saliva infette (droplets); semplicemente attraverso starnuti, colpi di tosse o parlando, il patogeno può essere trasmesso da un malato ad un soggetto sano. Lo streptococco A si può contrarre anche tramite contatto diretto, se si toccano lesioni cutanee infette (es. impetigine) o in caso di esposizione a superfici/oggetti in cui è presente il batterio. Per ridurre le possibilità di prenderlo è bene lavare spesso e correttamente le mani e non condividere oggetti personali, come asciugamani, bicchieri e utensili per mangiare, con la persona che è malata. Alcune persone hanno maggiori probabilità di contrarre mal di gola rispetto ad altre persone, comprese le persone con un sistema immunitario debole, le persone sottoposte a chemioterapia, i bambini e le donne in gravidanza.