Stomatite erpetica: come si cura? Cos'è, come si prende, sintomi

La stomatite erpetica non deve essere confusa con la stomatite aftosa , un particolare tipo di stomatite caratterizzato dalla comparsa di afte all'interno del cavo orale. A differenza della stomatite erpetica, però, quella aftosa non è contagiosa e solitamente non coinvolge le gengive e il palato duro .

Benché una volta arrivati all' età adulta , la stomatite erpetica tenda a manifestarsi meno di frequente, in determinate situazioni e particolari condizioni il virus può dare origine a nuove infezioni.

Nella maggioranza dei casi, la stomatite erpetica si contrae in età pediatrica (1-4 anni) o, eventualmente, in età adolescenziale. Da quel momento in poi, il virus resta all'interno dell'organismo e può rimanere latente per lunghi periodi (talvolta, anche per tutta la durata della vita del paziente), oppure può riattivarsi occasionalmente dando origine a infezioni cicliche ( stomatite erpetica ricorrente ).

In particolari condizioni, però, il virus è in grado di riattivarsi dando origine ad una nuova infezione.

Una volta avvenuto il contagio con l'Herpes simplex virus di tipo 1, questo non può più essere eliminato dall'organismo del paziente, nemmeno in seguito a trattamento farmacologico. Benché si possano controllare le manifestazioni cliniche dell'infezione da esso sostenuta, l'HSV-1 rimane latente, localizzato solitamente a livello dei gangli dorsali, come, ad esempio, in corrispondenza dei gangli sensitivi del nervo trigemino .

In seguito alla riattivazione dell'Herpes simplex virus di tipo 1, non solo si può manifestare un nuovo episodio di stomatite erpetica, ma è altresì possibile assistere alla comparsa di herpes labiale.

Se il primo contatto è avvenuto in età pediatrica o adolescenziale, perciò, è molto probabile che la stomatite erpetica secondaria si manifesti in età adulta.

In verità, al contrario di quanto si potrebbe pensare, è stato stimato che in circa l'80% dei casi, il primo contatto con l'Herpes simplex virus di tipo 1 è asintomatico . Nel restante 20% dei casi, invece, il contatto con il virus dà origine ad un'infezione sintomatica che porta all'insorgenza della stomatite erpetica primaria.

Dal momento che la stomatite erpetica primaria rappresenta la manifestazione clinica del primo contatto con HSV-1, essa colpisce perlopiù i bambini e gli adolescenti. Tuttavia, la possibilità di contrarre per la prima volta l'infezione in età adulta non può essere esclusa.

Si parla di stomatite erpetica primaria quando l'individuo entra in contatto per la prima volta con l'Herpes simplex virus di tipo 1 sviluppando l' infiammazione del cavo orale in questione.

Stomatite erpetica come si cura?

Nei pazienti immunocompetenti l'infezione da HSV-1 che dà origine alla stomatite erpetica è autolimitante e tende a regredire spontaneamente nel giro di 7-10 giorni. Nei pazienti immunocompromessi, invece, l'infezione tende a persistere.

Ad ogni modo, nella maggioranza dei casi, il trattamento della stomatite erpetica è perlopiù di tipo sintomatico, cioè mira a contrastare i sintomi che precedono e che accompagnano la comparsa delle vescicole. A questo proposito, il medico può prescrivere farmaci antipiretici ed eventualmente antidolorifici nei casi in cui il dolore sia particolarmente intenso (generalmente, gli antinfiammatori non steroidei sono sufficienti a garantire un buon controllo del dolore). In aggiunta a questi medicinali, il medico potrebbe inoltre consigliare al paziente di applicare sulle lesioni erpetiche gel lenitivi ed emollienti appositamente formulati per essere applicati sulla mucosa orale, come, ad esempio, gel a base di aloe vera.

Nei casi più gravi di stomatite erpetica e nei pazienti immunocompromessi, invece, può essere necessario il ricorso a farmaci antivirali che dovranno essere somministrati per via orale. Difatti, dal momento che la stomatite erpetica coinvolge l'interno della bocca, l'uso di antivirali topici come quelli impiegati in caso di herpes labiale non risulterebbe efficace. Ad ogni modo, fra i principi attivi maggiormente impiegati per contrastare la stomatite erpetica ritroviamo l'aciclovir e il valaciclovir.