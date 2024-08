Nella maggioranza dei casi, l'entità del dolore non impedisce di proseguire con l'attività. Ciò, tuttavia, non rappresenta necessariamente un aspetto positivo, poiché se si decide di continuare con l'attività che si sta svolgendo nonostante l'appena avvenuta elongazione muscolare, ci si espone al rischio di far degenerare la lesione verso forme più severe .

Come guarire in fretta da uno stiramento muscolare?

La prima cosa da fare in caso di stiramento muscolare consiste nel far riposare l'area interessata. Anche se il dolore è lieve e permetterebbe di continuare a svolgere l'attività che ha dato origine al problema, per garantire una rapida guarigione e un veloce recupero, è importante fermarsi subito e tenere in scarico il muscolo o i muscoli interessati.

Il riposo dell'area colpita, infatti, è da considerarsi come l'unica terapia veramente efficace nel determinare la più rapida guarigione possibile dallo stiramento muscolare. Lo stop dall'attività sportiva, inoltre, consente di prevenire il peggioramento della lesione e la comparsa di recidive.

È altresì utile ricorrere ad impacchi di ghiaccio e, se necessario e se il medico lo ritiene opportuno, ricorrere all'assunzione di farmaci per alleviare il dolore, come i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). I FANS possono essere assunti per bocca o per via locale quando formulati come creme o gel dermatologici, o ancora, come cerotti medicati. In alternativa ai farmaci, vi sono cerotti per stiramenti muscolari a base di estratti vegetali o a effetto freddo. Ad ogni modo, prima di ricorrere all'uso di prodotti di questo tipo o di farmaci, è sempre opportuno il consulto con il proprio medico.

In funzione dell'area corporea interessata dall'elongazione muscolare, infine, anche l'elevazione della stessa potrebbe rivelarsi utile.