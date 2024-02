Recuperare l'attenzione nella nostra epoca di distrazione

Viviamo in un'epoca accelerata, semplificata dalle macchine e comunicazioni veloci e frasi come "Non ho tempo", "non ho fatto in tempo", o "vorrei farlo, ma non so quando" sono pronunciate quotidianamente. Tuttavia, secondo il filosofo Pascal Chabot, la lamentela sulla mancanza di tempo nasconde una crisi di attenzione di qualità. Abbiamo tempo, ma lo perdiamo in gran parte.

Johann Hari, nel suo libro "L'attenzione rubata", parla di una "cultura patogena dell'attenzione", dove la nostra capacità di concentrarci è costantemente sotto attacco. Tutti ne sperimentiamo gli effetti ogni giorno.

Rimanere concentrati sembra una corsa a ostacoli. Studi citati da Hari rivelano che i lavoratori riescono a rimanere concentrati per soli tre minuti in media. Questo calo non è un fallimento personale, ma il risultato di un ambiente che rende difficile sostenere un'attenzione prolungata.

Gloria Mark, ricercatrice all'Università della California, sottolinea che ci vogliono circa 23 minuti per ritornare a concentrarsi una volta persa l'attenzione. Addio al mito del multitasking!