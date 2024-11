Stare seduti sul water a lungo fa male?

Le parti inferiori del corpo sono rivolte verso il basso. Ne consegue che la pressione sanguigna aumenti e la circolazione confluisca necessariamente verso il basso, in questo caso, per la posizione assunta, verso la zona rettale e dell'ano. E' qui che le vene e i vasi sanguigni si dilatano riempiendosi di sangue, e favorendo dunque la formazione di emorroidi.

Quanto tempo trascorrere al massimo sul wc?

ll consiglio degli esperti è di non trascorrere più di 10 minuti sul water, anche qualora si presentino stitichezza, diarrea e stipsi. Nel caso di difficoltà ad evacuare, è fondamentale evitare sforzi eccessivi e tempi prolungati sul wc. In questo caso è bene fare del movimento, per favorire la motilità intestinale, rimanere idratati e consumare cibi ricchi di fibre.