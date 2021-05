In alcuni casi, tuttavia, il naso chiuso potrebbe derivare anche da un ingrossamento delle adenoidi , oppure dalla presenza di polipi nasali , o ancora dalla deviazione del setto nasale . In simili situazioni, per stappare il naso, farmaci e rimedi naturali non sono generalmente sufficienti e può essere necessario ricorrere alla chirurgia.

Il naso chiuso - condizione anche nota come congestione nasale - rappresenta un sintomo di diversi disturbi e malattie che interessano le vie aeree. Tale condizione crea difficoltà respiratorie e fastidio ai pazienti che, pertanto, chiedono al medico o al farmacista rimedi efficaci per contrastarla. Naturalmente, il tipo di trattamento che si decide di intraprendere per stappare il naso dipende dal disturbo che ha portato alla comparsa della suddetta condizione.

Farmaci

Farmaci Utilizzati per Stappare il Naso

I farmaci che si possono impiegare per stappare il naso sono diversi. L'utilizzo di un determinato medicinale piuttosto di un altro dipende sostanzialmente dalla causa che ha provocato la congestione nasale.

Decongestionanti Nasali

I decongestionanti utilizzati per stappare il naso sono formulati principalmente in forma di spray nasali, ma in alcuni casi possono essere formulati in maniera tale da consentirne la somministrazione per via orale.

Essi vengono utilizzati in molteplici situazioni, sia da soli sia in associazione ad altri principi attivi. Ad esempio, medicinali a base di soli decongestionanti vengono largamente impiegati per stappare il naso in caso di malattie da raffreddamento e influenza; mentre medicinali a base di principi attivi decongestionanti in associazione a corticosteroidi o antistaminici sono indicati per stappare il naso in caso di allergie.

Fra i principi attivi ad azione decongestionante, ritroviamo:

Meccanismo d'azione

I decongestionanti esercitano un'azione simpaticomimetica diretta e agiscono come agonisti nei confronti dei recettori adrenergici alfa-1 localizzati a livello della mucosa nasale. Grazie a quest'attività, i principi attivi in questione sono in grado di indurre la costrizione dei vasi sanguigni della mucosa nasale, diminuendo il flusso di sangue locale e riducendo il gonfiore che tipicamente caratterizza la condizione di naso chiuso.

Effetti Collaterali e Controindicazioni

Fra gli effetti collaterali che possono manifestarsi in seguito all'uso di farmaci decongestionanti per stappare il naso, ricordiamo: tachicardia, insonnia, cefalea e ipertensione. Fortunatamente, tali effetti si manifestano di rado. Inoltre, è doveroso segnalare che l'uso eccessivo e prolungato di decongestionanti in forma di spray nasali, porta all'insorgenza di un effetto paradosso per il quale si assiste a un netto peggioramento della congestione nasale.

Per quanto riguarda le controindicazioni e l'uso in gravidanza e durante l'allattamento, invece, si consiglia di consultare il foglietto illustrativo della specialità medicinale che s'intende utilizzare.

Antistaminici

Gli antistaminici possono essere utilizzati per stappare il naso quando la congestione è indotta da disturbi allergici, come, ad esempio, la rinite allergica. Gli antistaminici utilizzati per stappare il naso vengono formulati sia come spray nasali, sia in formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione orale. Fra questi, ricordiamo:

Meccanismo d'azione

Come si può facilmente intuire dal loro stesso nome, gli antistaminici agiscono interferendo negativamente con l'attività dell'istamina, uno dei mediatori coinvolti nelle reazioni e nelle malattie di natura allergica.

Effetti Collaterali e Controindicazioni

Solitamente, gli antistaminici somministrati per via nasale sono ben tollerati e non provocano effetti collaterali particolarmente gravi.

Gli antistaminici assunti per via orale, invece, potrebbero dare luogo a cefalea, secchezza delle fauci, sensazione di affaticamento, palpitazioni e tachicardia.

L'uso di antistaminici è generalmente controindicato in presenza di allergie note ai principi attivi utilizzati, in gravidanza e durante l'allattamento. Ad ogni modo, per maggiori informazioni, è bene leggere il foglietto illustrativo del medicinale che si vuole utilizzare e chiedere consiglio al proprio medico.

Cortisonici

Analogamente agli antistaminici, i cortisonici - o farmaci corticosteroidi - possono essere impiegati per stappare il naso in presenza di malattie di natura allergica. Il loro utilizzo è, inoltre, indicato anche in caso di poliposi nasale.

Per trattare le suddette condizioni, tali farmaci vengono generalmente prescritti in forma di spray nasali. Fra i principi attivi maggiormente impiegati in quest'ambito ricordiamo il fluticasone e il mometasone.

Meccanismo d'azione

I farmaci corticosteroidi sono dotati di una spiccata azione antiflogistica, pertanto, l'assunzione di questi farmaci riduce l'infiammazione delle mucose del naso, favorendone la liberazione.

Effetti Collaterali e Controindicazioni

Fra gli effetti collaterali che possono manifestarsi in seguito all'uso di farmaci corticosteroidi per stappare il naso, ricordiamo: crisi allergiche in soggetti sensibili, sanguinamento nasale, mal di testa, irritazione, bruciore e/o secchezza della mucosa nasale.

L'uso di corticosteroidi è controindicato in caso di allergia nota al farmaco impiegato, in gravidanza e durante l'allattamento. Ad ogni modo, è sempre bene chiedere consiglio al proprio medico e leggere attentamente le informazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che s'intende utilizzare.