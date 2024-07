Spray per naso chiuso: cosa sono? Come funzionano?

Cosa sono gli spray per naso chiuso? Gli spray per naso chiuso sono prodotti appositamente formulati per stappare il naso quando si è in presenza di congestione nasale.

Come si usano? L'uso degli spray nasali è davvero semplice e riassumibile in pochi punti: Inserire il beccuccio dello spray all'interno della narice;

Premere sulla valvola e, in contemporanea, inspirare con il naso in modo da favorire la distribuzione del liquido all'interno della narice stessa;

Spruzzare nella stessa narice tante volte quante volte è indicato sul foglietto illustrativo del farmaco o del prodotto;

Se necessario, ripetere l'operazione per l'altra narice. Nota bene : per il corretto modo d'uso di uno spray per il naso chiuso, leggerne con attenzione il foglietto illustrativo. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico o al farmacista.