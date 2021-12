Spray Gola: A Cosa Serve e Come Usarlo

In commercio è possibile trovare numerosi spray per la gola, farmaci e parafarmaci che si differenziano per principi attivi e sostanze contenuti, per meccanismo d'azione ed effetti esercitati.

Tuttavia, anche in questo caso - benché questi spray gola non siano farmaci in senso stretto - prima di ricorrere al loro uso è opportuno chiedere il consiglio del proprio medico. Difatti, potrebbero contenere ingredienti cui si è allergici, oppure ingredienti capaci di interferire con terapie farmacologiche in corso, o ancora ingredienti il cui impiego dovrebbe essere evitato in gravidanza o durante l'allattamento, o ancora in presenza di disturbi o malattie di cui si soffre.

Gli spray gola a base di acido ialuronico vengono utilizzati principalmente per fornire un effetto protettivo " di barriera " nei confronti della mucosa orofaringea. Tali prodotti potrebbero rivelarsi un supporto per quelle persone particolarmente soggette ad arrossamento, infiammazioni ed infezioni localizzati proprio in quest'area.

Altro principio attivo ad azione antisettica che può rientrare nella composizione di spray gola è il cetilpiridinio (in forma di cloruro). In numerosi spray contro il mal di gola, il cetilpiridinio si trova in associazione alla benzidamina . I medicinali che lo contengono sono perlopiù farmaci da banco .

Gli spray gola a base di antinfiammatori, solitamente, sono classificati come farmaci da banco (OTC), oppure come farmaci SOP (senza obbligo di prescrizione), pertanto, possono essere liberamente acquistati senza presentazione di ricetta medica. Nonostante ciò, ricordiamo che è opportuno consultare il proprio medico prima di ricorrere al loro impiego, a maggior ragione se si soffre di disturbi o malattie, se si stanno seguendo altre terapie farmacologiche o ci si trova in condizioni particolari (ad esempio, gravidanza, allattamento, presenza di allergie, ecc.). Difatti, conoscendo la storia clinica del proprio paziente, il medico potrà fornire indicazioni in merito alla possibilità o meno di usare spray gola ad azione antinfiammatoria. Inoltre, prima di assumere farmaci antinfiammatori, si consiglia la lettura del foglietto illustrativo del prodotto stesso.

Precauzioni ed Effetti Collaterali

Quando usare cautela e consultare il medico

Prima di utilizzare qualsivoglia spray gola è opportuno chiedere il consiglio del proprio medico, anche se il prodotto in questione non è un farmaco. Difatti, il medico - attraverso l'esame del paziente - sarà in grado di stabilire qual è la causa scatenante l'irritazione, l'arrossamento, l'infiammazione e l'eventuale infezione della mucosa orofaringea, indicando quale approccio è necessario adottare per risolverla. In questa sede il medico potrà anche fornire indicazioni in merito all'utilità o meno del ricorso a spray per il mal di gola, così come potrà consigliare il paziente su quale prodotto meglio si addice al suo caso.

Il ricorso al consiglio del medico è ancor più necessario se:

Si soffre di disturbi o malattie di qualsiasi tipo;

Si stanno seguendo terapie farmacologiche, si stanno assumendo o sono stati da poco assunti farmaci o prodotti di qualsivoglia tipo (inclusi i prodotti erboristici, fitoterapici, gli integratori alimentari, ecc.);

Si soffre di allergie;

Si è in gravidanza (anche se sospetta e non ancora accertata);

Si sta allattando al seno.

Effetti Collaterali

Per quel che riguarda gli effetti collaterali degli spray gola, questi possono variare di molto in funzione del prodotto o del farmaco presi in considerazione. Sicuramente, qualsiasi spray gola può causare reazioni allergiche in individui sensibili; a tal proposito si precisa che l'uso di qualsiasi spray per il mal di gola è controindicato in caso di allergia nota al principio contenuto o a qualsiasi altra sostanza presente nel prodotto (eccipienti, altri principi attivi in associazione, estratti di erbe, ecc.).

Può essere comune anche percepire una sensazione di fastidio o prurito dopo l'erogazione, oppure una sensazione di bruciore nel caso di prodotti contenenti alcol.

Informazioni più specifiche in merito ai possibili effetti indesiderati degli spray gola (in particolare, dei farmaci) sono reperibili sul foglietto illustrativo del prodotto.