Cure, Trattamenti e Rimedi Contro la Spossatezza

Naturalmente, trattandosi di un sintomo, la risoluzione della spossatezza è indissolubilmente legata alla cura e al trattamento della causa di base che l'ha scatenata. Non sempre è necessario intervenire con trattamenti medici; talvolta, infatti, potrebbe essere sufficiente migliorare il proprio stile di vita.

Terapie Mediche

Il ricorso a terapie di tipo medico (farmacologiche, chirurgiche, psicologiche/psichiatriche, ecc.) si rende necessario in tutte quelle situazioni in cui la spossatezza è causata da disturbi e malattie. Ad esempio, in presenza di infezioni batteriche sarà necessario ricorrere all'uso di farmaci antibiotici; in presenza di patologie di tipo neoplastico, invece, può essere necessario intervenire sia attraverso terapia chirurgica (per l'eventuale asportazione del tumore), sia attraverso terapie farmacologiche e non (chemioterapia, radioterapia, ecc.); o ancora, in presenza di patologie psichiatriche, alla terapia farmacologica (antidepressivi, ansiolitici, ecc.) è possibile affiancare un adeguato supporto psicologico (ad esempio, psicoterapia cognitivo-comportamentale).

Naturalmente, ciascuna patologia prevede un proprio protocollo terapeutico che deve essere stabilito dal medico o dallo specialista in seguito all'esecuzione di una corretta diagnosi.

Molti individui, non appena avvertono il senso di spossatezza e affaticamento, tendono a ricorre immediatamente all'uso d'integratori alimentari di vitamine e sali minerali o integratori alimentari dall'azione energizzante nel tentativo di ritrovare la forza e la vitalità perdute. Tuttavia, è bene precisare che l'uso di simili prodotti può rivelarsi efficace solo se, effettivamente, vi è una mancanza dei suddetti nutrienti, dovuta, ad esempio, ad un'alimentazione non equilibrata o ad un aumentato consumo (come avviene, ad esempio, negli individui che praticano un'intensa attività sportiva).

Pertanto, in presenza di spossatezza, prima di assumere un qualsivoglia prodotto - anche se acquistabile liberamente come gli integratori di sopra menzionati - sarebbe bene chiedere sempre il consiglio preventivo del proprio medico di fiducia, affinché possa contribuire all'individuazione della causa scatenante il sintomo in questione.

Stile di Vita

Benché la spossatezza rappresenti il sintomo di diverse malattie, in molti casi, la causa scatenante è da ricercare in uno stile di vita sregolato. Pertanto, in simili situazioni, apportare qualche modifica alle proprie abitudini e adottare pochi e semplici accorgimenti potrebbe essere sufficiente per risolvere il problema della spossatezza. In questo senso, può essere utile: