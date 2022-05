Spondilite Anchilosante: sintomi, diagnosi e cura

Generalità Shutterstock La spondilite anchilosante, o spondilite, è una malattia reumatica cronica, di natura autoimmune, che colpisce principalmente la colonna vertebrale. Soprattutto agli esordi, i tipici sintomi della patologia sono il dolore lombare e sacrale, e la rigidità della colonna in questi tratti. Caratterizzata da un esordio graduale e un'evoluzione molto lenta, la spondilite può determinare processi infiammatori in altre parti del corpo: può coinvolgere, infatti, le articolazioni di spalla, anca e ginocchio; può infiammare la cartilagine costale e le entesi del tendine d'Achille e/o del legamento rotuleo; può causare uveite. La spondilite anchilosante è difficile da diagnosticare, appunto perché è una patologia a evoluzione lenta, i cui sintomi, inizialmente, sono poco specifici. Non esiste una cura specifica; tuttavia, i pazienti posso contare su svariati trattamenti sintomatici, che in alcuni casi riescono ad alleviare la sintomatologia in modo soddisfacente.

Cos'è La spondilite anchilosante, o semplicemente spondilite, è una patologia reumatica (quindi infiammatoria) notevolmente invalidante, i cui target sono la colonna vertebrale e il sistema muscolo-scheletrico in generale. Si tratta di una malattia sistemica, cronica ed autoimmune che, nei casi più gravi, provoca la fusione delle articolazioni vertebrali. La spondilite anchilosante si inserisce tra le spondiloartriti e, dopo l'artrite reumatoide, rappresenta la malattia degenerativa più frequente e più grave. La spondilite anchilosante è una malattia subdola: allo stadio iniziale, il dolore interessa solamente la colonna vertebrale, per poi colpire le estremità inferiori, le ginocchia e le spalle.

Nei casi più gravi, la patologia potrebbe provocare invalidità totale al paziente. Cosa colpisce la Spondilite Anchilosante? La spondilite anchilosante colpisce classicamente la zona lombare e sacrale della colonna vertebrale; sono coinvolte sia vertebre che articolazioni della zona.

Un classico riscontro agli esami di diagnostica per immagini su pazienti con questa patologia è la sacroileite, ossia l'infiammazione dell'articolazione sacro-iliaca. La spondilite anchilosante, tuttavia, può interessare anche il resto della colonna vertebrale, la cartilagine costocondrale (che unisce le coste allo sterno), le articolazioni periferiche (in particolare, spalla, anca, ginocchio e quelle delle dita), le entesi, l'organo della vista, le radici spinali e l'apparato cardiovascolare. Cosa vuol dire letteralmente Spondilite Anchilosante? Il termine "spondilite" deriva dal greco spondylos (letteralmente significa "vertebra"), mentre il suffisso –ite (infiammazione) fa riferimento alla flogosi (o appunto infiammazione) che interessa le vertebre e le articolazioni della colonna.

Cause Cosa causa la Spondilite Anchilosante? Per il momento, la causa precisa della spondilite anchilosante è sconosciuta. Gli studi a riguardo, tuttavia, hanno evidenziato come la condizione in questione potrebbe essere in qualche modo connessa alla presenza di un gene particolare, chiamato HLA-B27. Infatti, da una serie di ricerche è emerso che circa 9 pazienti su 10 affetti da spondilite anchilosante sono portatori di HLA-B27, dove HLA significa Antigene Leucocitario Umano (dall'inglese Human Leukocyte Antigen). Occorre precisare che essere portatori di HLA-B27 rappresenta un fattore di rischio per la spondilite anchilosante, ma non ne è causa diretta e non significa necessariamente che si svilupperà la suddetta malattia: secondo studi epidemiologici, circa l'8% della popolazione mondiale presenta nel proprio genoma il gene HLA-B27 e la maggior di queste persone sta bene e non soffre di spondilite anchilosante o di altre malattie. Alla luce di ciò, i ricercatori ritengono che, oltre alla componente genetica, debbano intervenire altri fattori, probabilmente ambientali. HLA-B27: cos'è e a quali altre patologie è associato La presenza del gene per l'antigene leucocitario umano B27 è associata ad altre patologie autoimmune; tra queste malattie, figurano le spondiloartriti in generale, l'artrite reumatoide giovanile, l'artrite reattiva, l'artrite psoriasica e l'uveite anteriore acuta. Il prodotto di questo gene – per l'appunto l'antigene leucocitario umano B27 – è una proteina di superficie che localizza sui globuli bianchi e che sembrerebbe favorire una reazione anomala da parte del sistema immunitario contro le cellule sane dello stesso organismo. Cosa significa HLA-B27 negativo? Significa che l'individuo non presenta, all'interno del proprio genoma, il gene HLA-B27; di contro, HLA-B27 positivo vuol dire che il gene è presente.

Occorre precisare che esistono casi di spondilite anchilosante negativi al test per HLA-B27. Spondilite Anchilosante: è ereditaria? La spondilite anchilosante potrebbe essere una malattia ereditaria.

Infatti, le persone portatrici del gene HLA-B27 – che si è visto essere un fattore di rischio per la spondilite – possono trasmettere tale gene ai figli; per l'esattezza, la probabilità che ciò accada è del 50%.

Poiché non sempre la presenza di HLA-B27 è causa della patologia, nulla è certo e il condizionale è d'obbligo; tuttavia, il binomio 'malattia a carico di un parente di 1° grado – test positivo per HLA-B27' costituisce un fattore di rischio importante per lo sviluppo della spondilite anchilosante. Secondo alcune stime, il 5-20% dei bambini positivi al test per HLA-B27 sviluppa la spondilite anchilosante. Lo sapevi che… La spondilite anchilosante è 10-20 volte più frequente tra i parenti di primo grado di pazienti con spondilite anchilosante rispetto alla popolazione generale (che non presenta alcuna familiarità per la malattia). Chi ha la Spondilite Anchilosante? La spondilite anchilosante è una malattia prevalentemente maschile: le stime registrano, infatti, un'incidenza della patologia 3 volte maggiore tra gli uomini rispetto alle donne. Generalmente, la spondilite anchilosante colpisce i bambini dopo i 10 anni e i soggetti adulti di età compresa tra i 20 ed i 40 anni; esiste comunque una forma tardiva che colpisce i cinquantenni e i sessantenni. In genere, la spondilite anchilosante femminile presenta un decorso meno severo rispetto a quello della controparte maschile.

Diagnosi Come riconoscere la Spondilite? La spondilite anchilosante è difficile da diagnosticare, perché si tratta di una condizione che si sviluppa ed evolve lentamente (causando tra l'altro sintomi poco specifici) e perché non esiste un test specifico per la sua individuazione. Per stilare una diagnosi, il medico deve affidarsi a diverse indagini e confrontare i vari esiti con quelli che sono i criteri clinici di riferimento, stabiliti per la malattia in questione (uno di questi criteri è il criterio ASAS, la cui sigla che sta per Assessment of SpondyloArthritis international Society). Quali esami fare per la Spondilite Anchilosante? Shutterstock Il percorso diagnostico comprende generalmente: Anamnesi

Esame obiettivo

Esami del sangue

Test genetico per la ricerca del gene HLA-B27

per la ricerca del gene HLA-B27 Diagnostica per immagini (risonanza magnetica, radiografia standard, ecografia). Anamnesi ed esame obiettivo Sono le indagini base per la raccolta e l'analisi della sintomatologia. Quali sono i sintomi avvertiti

Quando sono iniziati i disturbi

Da quanto tempo persiste il dolore alla schiena Sono soltanto alcune delle domande utili a capire la problematica sottostante: per esempio, se il paziente riporta lombalgia notturna, associata a segni di cifosi accentuata, ridotta espansione toracica e tendinite achillea, sospettare una spondilite è più che giustificato. L'anamnesi, inoltre, comprende una parte dedicata alla storia medica e familiare del paziente, questo perché, per esempio, sapere dell'esistenza di un parente di 1° grado affetto da spondilite anchilosante può essere di supporto alla diagnosi finale. Infine, un ultimo aspetto che i medici tengono in considerazione è l'età del paziente.

Come riportato in precedenza, la spondilite anchilosante colpisce generalmente giovani, ma soprattutto adulti di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Esami del sangue In genere, comprendono: VES

Proteina C-reattiva

Emocromo

Misura del fattore reumatoide

Anticorpi antinucleo I primi tre servono a valutare sostanzialmente la presenza di processi infiammatori a livello di organismo: infiammazioni a livello articolare e lungo la colonna, infatti, si caratterizzano per un'alterazione degli esami sopra indicati.

Non sono indagini specifiche (risultano alterati in presenza di molte altre condizioni); tuttavia, permettono di stabilire che sono in corso processi infiammatori che meritano approfondimenti. Gli ultimi due esami, invece, sono utili in ottica diagnosi differenziale, per escludere altre patologie dai sintomi simili alla spondilite (in genere trovano impiego quando il paziente lamenta un'artropatia periferica). Test genetico Se sussiste un sospetto concreto di spondilite anchilosante, il medico di riferimento potrebbe prescrivere un test genetico per la ricerca del gene HLA-B27, gene del cui collegamento alla spondilite si è ampiamente parlato. La positività al test potrebbe rafforzare ulteriormente i sospetti, in particolare in presenza di un parente di 1° grado affetto dalla malattia. La negatività, invece, potrebbe avere diversi significati: potrebbe escludere che si tratti di spondilite, ma potrebbe anche non significare nulla considerato che esistono forme di spondilite anchilosante non correlate alla presenza di HLA-B27. Diagnostica per immagini Particolarmente importanti sono la radiografia lombosacrale e dell'articolazione sacro-iliaca, e la risonanza pelvica: questi test di imaging, infatti, sono in grado di identificare i segni di sacroileite e altre anomalie della colonna lombosacrale caratteristiche della spondilite anchilosante (es: osteite, erosioni precoci ecc). Il riscontro di queste problematiche ai test di diagnostica per immagini rappresenta un reperto diagnostico importante; tuttavia, occorre precisare che, in fase di esordio della malattia, la radiografia soprattutto e la risonanza in misura minore potrebbero non evidenziare alcun segno anomalo. Quando la diagnosi di Spondilite è confermata? Innanzitutto, potrebbero volerci anni per la conferma diagnostica, questo perché la malattia potrebbe impiegare molto tempo per palesarsi in modo evidente. Detto ciò, per la conferma, i medici si avvalgono di più criteri di riferimento, integrandoli fra loro.

Ecco, per esempio, cosa potrebbero considerare per una diagnosi definitiva: Riscontro agli esami di imaging (radiografia e risonanza) di segni di sacroileite;

In aggiunta alla sacroileite, presenza di almeno uno dei seguenti disturbi: Lombalgia da più di tre mesi, che non migliora con la riabilitazione posturale e con il riposo; Rigidità della colonna lombare; Ridotta espansione toracica rispetto a quanto ci si aspetterebbe in individui sani di pari età e sesso.