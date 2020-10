Spironolattone: A Cosa Serve, Come si Usa, Effetti Collaterali

Generalità Che Cos'è lo Spironolattone e Caratteristiche generali Lo spironolattone è un principio attivo ad azione diuretica e antipertensiva. Più precisamente, si tratta di un antagonista dell'aldosterone. Shutterstock Spironolattone - Struttura Chimica Lo spironolattone viene somministrato per via orale ed è contenuto in diversi medicinali, sia da solo che in associazione ad altri diuretici (come idroclorotiazide e furosemide). I medicinali contenenti spironolattone, per essere dispensati, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Esempi di Medicinali contenenti Spironolattone Aldactazide® (in associazione a idroclorotiazide)

Aldactone®

Lasitone® (in associazione a furosemide)

Spiridazide® (in associazione a idroclorotiazide)

Spirofur® (in associazione a furosemide)

Spirolang®

Uractone® Nota: in questo articolo si prenderanno in considerazione le caratteristiche del solo spironolattone e non dello spironolattone associato ad altri principi attivi.

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche del Spironolattone: per cosa si usa? L'utilizzo dello spironolattone è indicato nel trattamento: Dell' iperaldosteronismo primario o secondario ;

; Dell'ipertensione arteriosa essenziale quando altri trattamenti non sono risultati efficaci o sono risultati non tollerati. Lo sapevi che… Lo spironolattone viene usato anche in ambito veterinario - in combinazione ad una terapia standard (supporto diuretico incluso, se necessario) - per il trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia causata da rigurgito valvolare cronico o da malattia degenerativa della valvola mitrale nei cani. Naturalmente, esistono specifici farmaci veterinari a base di spironolattone indicati per questi utilizzi.

Come Agisce Come Funziona lo Spironolattone e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Lo spironolattone è un principio attivo dotato di azione diuretica e di azione antipertensiva legate alla sua capacità di antagonizzare l'aldosterone. Più nel dettaglio, lo spironolattone - grazie al suo effetto antagonista - è in grado di agire a livello del tubulo renale distale bloccando l'aumento del riassorbimento del sodio e del cloro e l'aumento dell'escrezione del potassio normalmente indotti dai mineralcorticoidi. Così facendo, lo spironolattone determina quindi un effetto diuretico negli stati edematosi sostenuti da iperaldosteronismo, nei quali riporta alla norma, per l'appunto, lo scambio di sodio-potassio alterato dall'eccesso di aldosterone. L'effetto diuretico dello spironolattone s'instaura in maniera graduale, il picco viene raggiunto dopo 2-3 giorni di trattamento e permane per lo stesso periodo di tempo dopo il termine dello stesso. L'antagonizzazione dell'aldosterone permette allo spironolattone di esercitare anche l'azione antipertensiva, soprattutto nelle forme con bassi livelli di renina plasmatica.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanto Spironolattone assumere Lo spironolattone è disponibile in medicinali per uso orale che possono essere formulati come capsule rigide o come compresse. Le capsule o compresse vanno assunte con una sufficiente quantità di liquido, preferibilmente con il cibo, quindi a stomaco pieno. La posologia di medicinale verrà stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente, in funzione del tipo di disturbo da trattare, della sua gravità e della risposta del paziente stesso alla terapia. Pertanto, attenersi alle indicazioni fornite da questa figura sanitaria e leggere con attenzione le indicazioni e istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere. In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente al proprio medico.

Uso in Gravidanza e Allattamento Lo Spironolattone può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? Lo spironolattone NON deve essere utilizzato nelle donne in gravidanza e tantomeno nelle madri che allattano al seno. Questa categoria di pazienti, quindi, deve necessariamente informare il medico della propria condizione di gestazione o allattamento nel caso in cui dovesse rendersi necessaria una terapia a base di spironolattone.