Spina Bifida: cos'è, cause e ruolo dell'acido folico

Generalità Shutterstock Cos'è la Spina Bifida? La spina bifida è un difetto del tubo neurale.

Più nello specifico, consiste in una malformazione congenita a carico della colonna vertebrale, dovuta a un errore dello sviluppo embrionale, che, a seconda della gravità, può determinare la fuoriuscita di meningi, midollo spinale e perfino nervi spinali. Cause di Spina Bifida La spina bifida si verifica in seguito alla mancata chiusura della colonna vertebrale in un suo punto; questo compromette la continuità del canale vertebrale e determina la formazione di un'apertura da cui possono fuoriuscire, come già detto, meningi, midollo spinale e perfino nervi spinali.

La causa precisa della spina bifida è ancora sconosciuta; c'è, tuttavia, il forte sospetto che la malattia sia il risultato di una combinazione di fattori genetici, ambientali e nutrizionali.

Tra le principali condizioni favorenti, figura la carenza materna di acido folico, specie in età pregestazionale e al momento del concepimento; è però importante segnalare che sembrerebbero avere un certo ruolo anche obesità, diabete pregestazionale, alcolismo, anomalie metaboliche dei folati e altri fattori ancora. Tipologie e Sintomi della Spina Bifida Gli esperti riconoscono l'esistenza di tre tipologie di spina bifida: Spina bifida occulta: è la forma più comune e anche quella meno grave; in genere, è asintomatica.

Meningocele: è la forma intermedia per gravità e quella meno comune; causa disabilità motorie e talvolta cognitivo, la cui severità però è generalmente lieve.

Mielomeningocele: è la forma più grave e quella che solitamente si vuole indicare quando si parla di spina bifida; è responsabile di disabilità cognitive e motorie il cui livello di severità va dal moderato all'elevato. Diagnosi di Spina Bifida La spina bifida è diagnosticabile in età prenatale, cioè prima della nascita.

Tra le indagini utili si segnalano: la quantificazione dell'alfafetoproteina nel sangue, le ecografie prenatali (in genere, quella più indicata è la morfologica, datata tra le 19esima e la 20esima settimana) e l'amniocentesi o la villocentesi. Come si cura la Spina Bifida? Il trattamento varia da paziente a paziente, in base alla gravità della condizione.

Nei casi più severi, è indispensabile la chirurgia, il cui obiettivo è la chiusura dell'apertura da cui fuoriescono le meningi ed eventualmente il midollo spinale.

Non si può parlare di guarigione e nemmeno di cure risolutive; tuttavia, se i trattamenti sono adeguati e tempestivi, la maggior parte dei pazienti può raggiungere l'età adulta.

Cos'è Spina Bifida: cosa si intende? La spina bifida è una malformazione congenita a carico della colonna vertebrale (anche noto come rachide), che può compromettere severamente lo sviluppo e la salute del midollo spinale. Si sta parlando di una condizione che deriva da un difetto di chiusura del tubo neurale, il quale è la struttura embrionale da cui origina il sistema nervoso centrale. Il tubo neurale completa la propria chiusura molto precocemente, già dopo quattro settimane dal concepimento; questo vuol dire che, quando presente, la spina bifida è il risultato di un'anomalia dello sviluppo verificatasi molto presto nel corso dell'embriogenesi. Cosa succede nella Spina Bifida? La spina bifida si verifica per effetto di un errato sviluppo della colonna vertebrale: alcune vertebre non completano la loro formazione e ciò comporta la creazione di una fessura (schisi) da cui possono fuoriuscire meningi e/o midollo spinale. Quando è correttamente sviluppata, la colonna vertebrale costituisce un canale ermetico – detto canale vertebrale o canale spinale – il quale ha il compito di ospitare e proteggere il midollo spinale e le sue meningi di rivestimento. Nel soggetto con spina bifida, invece, il canale vertebrale presenta una falla, un'apertura, dovuta allo sviluppo incompleto di alcune vertebre (bastano due, ma possono essere di più); tale apertura può comportare quanto sopra riportato: la fuoriuscita delle meningi e, nei casi più gravi, anche del midollo spinale e perfino dei nervi spinali. Come si vedrà successivamente, la spina bifida può variare in termini di severità; in linea generale, sulla gravità della condizione influiscono fattori come: Sede e grandezza dell'apertura;

Interessamento o meno del midollo spinali e dei nervi spinali. Lo sapevi che… La spina bifida rientra nell'elenco dei cosiddetti difetti del tubo neurale, assieme ad anencefalia, encefalocele, idranencefalia e iniencefalia. Dove si forma la Spina Bifida? La spina bifida può formarsi in un qualunque punto della colonna vertebrale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, interessa il tratto inferiore (lombare o sacrale) e, solo raramente, quello toracico o quello cervicale. Quanto si può vivere con la Spina Bifida? Oggi, grazie alle moderne forme di terapie, il 70-80% dei soggetti nati con una forma grave di spina bifida, che hanno però ricevuto gli opportuni trattamenti, riesce a raggiungere l'età adulta e a condurre una vita tutto sommato autonoma. Gli esperti affermano che, attualmente, oltre il 90% dei pazienti affetti da spina bifida sopravvive almeno fino alla terza decade di vita.

Incidenza Quanto è comune la Spina Bifida? La prevalenza della spina bifida cambia a seconda del Paese del Mondo considerato e della popolazione analizzata. Tanto per fare un esempio di quanto detto, negli Stati Uniti, la spina bifida dimostra una frequenza maggiore nei soggetti di origine Ispanica rispetto a quelli di popolazione Caucasica e agli Afro-americani; inoltre, si riscontra un maggior numero di casi nella cosiddetta East Coast piuttosto che nella West Coast. Studi relativi alla prevalenza mondiale media di questa malattia parlano di 1 caso ogni 1.000 nuovi nati, ma, come detto, è un dato medio (si vedrà a breve perché è importante sottolinearlo). La spina bifida è un difetto del tubo neurale; queste anomalie risultano avere una prevalenza per 10.000 nuovi nati estremamente variabile: si passa dallo 0,9 e 0,7 rispettivamente in Canada e Francia, al 7,7 e 11,7 rispettivamente in Emirati Arabi Uniti e Sud America. I più elevati tassi di prevalenza di spina bifida si segnalano in Irlanda e Galles, dove si registrano 3-4 casi di mielomeningocele (la forma più grave di spina bifida) ogni 1.000 nuovi nati. Di contro, si riscontrano bassi livelli di prevalenza in Francia, Norvegia, Ungheria, Repubblica Ceca e Giappone, dove il dato oscilla tra 0,1 e 0,6 ogni 1.000 nuovi nati. In questi ultimi anni, il tasso d'incidenza della spina bifida è notevolmente diminuito, grazie alle numerose campagne di sensibilizzazione volte a promuovere la supplementazione di acido folico durante la gravidanza come il più efficace trattamento in grado di prevenire in modo eccellente la spina bifida. La spina bifida è uno dei più comuni difetti del tubo neurale; i difetti del tubo neurale sono, dopo le malformazioni congenite del cuore, le più frequenti patologie di natura congenita. Spina Bifida e livello socioeconomico Il basso livello socioeconomico è associato a un rischio maggiore di spina bifida in moltissime popolazioni del Mondo: questo dato si spiega con la minore disponibilità d'acquisto per quanto riguarda gli integratori di acido folico da usare durante la gravidanza. Spina Bifida e popolazione Il Centro di Controllo e Prevenzione delle Malattie statunitense (CDC) riporta che la spina bifida è più frequente tra i soggetti di origine Caucasica (in particolari, le popolazioni Celtiche) e gli Ispanici, mentre presenta tassi di frequenza minori tra la popolazione Africana e gli Asiatici. Spina Bifida e sesso Studi di sorveglianza condotti negli USA tra i 1983 e il 1990 hanno evidenziato come il mielomeningocele presenti un tasso di prevalenza maggiore tra le bambine; pare quindi che il sesso femminile sia quello più colpito.