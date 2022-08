Spermicidi: cosa sono, come funzionano, pro e contro

Nonostante quanto affermato, lo spermicida può essere utilizzato insieme ad altri metodi contraccettivi meccanici (barriera). Se associato al diaframma anticoncezionale, per esempio, lo spermicida ne riduce il coefficiente di rischio, ovvero il fallimento della protezione anticoncezionale. Gli spermicidi sono reperibili sotto forma di gel, creme, spray, ovuli o compresse da inserire in vagina; la sostanza spermicida più conosciuta in assoluto è il Nonoxilon-9 .

Gli spermicidi sono sostanze chimiche reclamizzate come "contraccettive" , in grado di immobilizzare od uccidere gli spermatozoi prima del loro ingresso nell' utero . Malgrado siano notoriamente incapaci di garantire una protezione completa da gravidanze indesiderate , gli spermicidi continuano a catturare l'attenzione di numerosissimi giovani inesperti dal punto di vita sessuale. Pertanto, è bene ribadirlo:

Come si utilizzano

Come si usano gli Spermicidi?

Ribadiamo nuovamente che lo spermicida non garantisce una copertura soddisfacente da gravidanze indesiderate, pertanto si sconsiglia caldamente di utilizzarlo da solo come metodo contraccettivo di prima scelta. Si stima infatti che il suddetto metodo anticoncezionale fallisca (con conseguente gravidanza indesiderata) nel 29% dei casi.

Lo spermicida può essere utilizzato in associazione ad altri metodi contraccettivi barriera, quali ad esempio il diaframma che, dato l'elevato indice di Pearl, non rappresenta un valido metodo anticoncezionale.

Per capire... L'indice di Pearl fornisce un'idea sull'efficacia di un metodo contraccettivo in termini di prevenzione delle gravidanze indesiderate. In altre parole, l'indice di Pearl indica l'attendibilità della pratica contraccettiva. In questo specifico caso, l'indice di fallimento del diaframma oscilla tra 2 e 3 (contro lo 0,1 della pillola contraccettiva, in cui il rischio di concepimento è bassissimo, pressoché nullo se si seguono le corrette modalità d'utilizzo).

Prima d'inserire il diaframma, lo spermicida va spalmato direttamente all'interno della cupola di lattice, precisamente dalla parte che verrà posta a contatto con la cervice uterina. Lo spermicida viene talvolta utilizzato anche dalle donne che utilizzano la spirale uterina come metodo contraccettivo preferenziale.