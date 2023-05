Spazzolino da denti: perché e come utilizzarlo?

Vantaggi e benefici dell'uso dello Spazzolino

Come abbiamo detto, l'utilizzo corretto dello spazzolino è fondamentale per il mantenimento di un appropriato grado di pulizia e per il mantenimento del benessere dell'intero cavo orale.

Difatti, uno spazzolino da denti usato nel modo giusto non fornisce "solo" un'adeguata pulizia orale, ma costituisce l'arma più efficace per prevenire carie e disturbi gengivali in genere e per evitare, nei limiti del possibile, il deposito di placca sullo smalto dentale e sugli spazi interdentali.

Nel corso di questo articolo verranno quindi descritti i punti principali per un uso corretto dello spazzolino da denti; tuttavia, è opportuno ricordare che - per ottenere una pulizia completa - lo spazzolino da solo non basta. Ad esso, infatti, bisogna associare il filo interdentale - strumento indispensabile per raggiungere gli spazi fra denti adiacenti (spazi interdentali, per l'appunto) che non possono essere adeguatamente puliti con il solo uso dello spazzolino da denti - e il collutorio.