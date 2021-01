Spazzolino: Testa in Argento, Sbiancante, Antiplacca

Masticabile

Anche in viaggio, in ufficio, fuori casa o in qualsiasi altro posto in cui non sia possibile utilizzare dentifricio e spazzolino, è importante assicurare una certa pulizia ai denti.

Per questo motivo, è stato ideato un nuovo, particolarissimo, metodo di spazzolamento da utilizzare (è bene specificarlo ancora una volta) esclusivamente quando non è possibile lavare i denti con dentifricio e spazzolino. Il nuovo strumento per l'igiene orale è lo spazzolino masticabile usa e getta, un vero e proprio spazzolino arricchito di cristalli autopulenti di xilitolo da masticare come fossa un normale chewingum. Lo spazzolino non dev'essere ingerito e va gettato nel pattume dopo l'utilizzo.