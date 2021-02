Sonniferi Naturali e Rimedi contro l'Insonnia

Sonniferi naturali è un termine generico - e, per onor del vero, non propriamente corretto - per indicare l'insieme di tutti quei rimedi di origine naturale e/o appartenenti alle medicine alterative che possono essere utilizzati per indurre o favorire il sonno e contrastare i disturbi ad esso connessi, quali ad esempio, l' insonnia .

Integratori Naturali contro l'Insonnia

Negli integratori cosiddetti naturali per contrastare l'insonnia sono solitamente presenti estratti di erbe dall'azione sedativa e/o ansiolitica. Non è insolito, ad esempio, ritrovare all'interno di questi prodotti gli estratti (che, ricordiamo, devono essere titolati e standardizzati in sostanze attive) delle medesime erbe che si utilizzano per contrastare le difficoltà a dormire in forma di tisane. Ad esempio, è possibile trovare integratori alimentari a base di estratti di passiflora, valeriana, melissa o luppolo.

Gli ingredienti che possono rientrare nella composizione di integratori naturali utili per favorire il sonno, tuttavia, non si limitano a quelli di origine vegetale. Difatti, possono esserci anche altre sostanze come la melatonina, amminoacidi o derivati amminoacidici di origine naturale, quali ad esempio la teanina e il 5-HTP (5-idrossi triptofano).

NOTA BENE Benché gli integratori naturali non siano farmaci e il loro acquisto possa essere effettuato liberamente senza bisogno di presentare alcun tipo di prescrizione medica, prima di utilizzarli, è opportuno chiedere il consiglio del proprio medico o del farmacista. Tali prodotti, infatti, possono comunque dare potenzialmente origine a effetti indesiderati e possono presentare controindicazioni all'uso (ad esempio, potrebbero non essere adeguati all'impiego in gravidanza e durante l'allattamento, oppure potrebbero interferire con eventuali terapie farmacologiche già in atto).

