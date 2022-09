Sonnellino diurno: Quali Benefici?

Molte persone sono convinte che, per quanto piacevole e momentaneamente rigenerante, il sonnellino diurno non sia particolarmente benefico, se non addirittura dannoso. In realtà, non è così: la pennichella dopo pranzo può avere diversi effetti positivi , per esempio può migliorare le prestazioni psicofisiche, aumentare la prontezza e fare bene all'umore. Bisogna però seguire alcune regole.

Non più di 10-20 minuti

Il sonnellino diurno per essere davvero rigenerante e benefico deve essere limitato. Gli esperti suggeriscono di non prolungarlo oltre i 10-20 minuti, così da non iniziare un vero e proprio ciclo del sonno rischiando di svegliarsi più intontiti e stanchi di prima. Se la pennichella è breve si entra solo nella prima fase del sonno, al massimo nella seconda: un tempo sufficiente per riposarsi e godere di tanti vantaggi. Di notte, invece, si attraversano tutte e cinque le fasi del ciclo del sonno diverse volte (il ciclo in genere si ripete ogni 90-110 minuti), per cui si entra anche nello stadio del sonno profondo, durante il quale il cervello diventa meno reattivo agli stimoli esterni, rendendo più difficile svegliarsi e aumentando la probabilità di intontimento e affaticamento. Se nel sonnellino diurno post prandiale si entra in questa fase, i benefici svaniscono.

È importante anche il momento della giornata in cui ci si concede la pennichella. Ovviamente, molto dipende dall'età, dal lavoro, dai ritmi sonno-veglia e dalle abitudini del soggetto, ma in linea di massima è bene non rimandarlo dopo le 15.