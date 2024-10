Secondo esperti come il Dott. Luca Parisi e il Dott. Simone Marconcini, il Sonicare 7100 Series rappresenta un'evoluzione significativa nell'igiene orale, contribuendo a prevenire problemi gengivali e carie. La capacità di adattarsi a diverse pressioni e di pulire a fondo ogni area della bocca lo rende un valido alleato per mantenere una bocca sana, considerata ormai una porta d'accesso fondamentale per la salute generale del corpo umano.

''Oggi la tecnologia è oramai alla portata di tutti, sia da un punto di vista di accessibilità economica che di usabilità. Diventa quindi fondamentale avvalersi della tecnologia per poter raggiungere livelli di salute generale (ed orale) che prima non erano attuabili. Alla luce di questo, recenti (e non) studi scientifici dimostrano come l'utilizzo di uno spazzolino elettrico sia preferibile ad uno spazzolino manuale. La possibilità di uno spazzolino elettrico di raggiungere siti della bocca difficilmente raggiungibili lo rende il miglior alleato per evitare problematiche di infiammazione gengivale e di carie. Oltre a questo, la facilità di apprendimento e di tecnica lo rendono molto più di semplice utilizzo rispetto allo spazzolino manuale'', ha dichiarato il Dott. Luca Parisi, Professore a contratto di Scienze e Tecniche mediche applicate e direttore del corso di laurea in igiene dentale, Università degli studi di Milano oltre che CEO e Fondatore di Clinica Palazzo Riva.



"Oggi il concetto di salute orale è profondamente cambiato nella sua definizione. La bocca non è più vista come un qualcosa a sé stante, ma bensì come la porta d'accesso principale del corpo umano. Mantenere una bocca in salute significa ricreare un micro-ambiente favorevole e questo non può e non deve essere limitato alla rimozione del biofilm o della placca batterica dalle superfici dei denti. Ecco perché la tecnologia rappresenta una risorsa preziosa tanto per il clinico quanto per il paziente che oggi deve essere considerato l'attore principale in un contesto di igiene orale quotidiana", ha dichiarato infine il Dott. Simone Marconcini, DDS PHD, Professore a contratto UniGenova, Coordinatore Scientifico Fondazione Istituto Stomatologico Toscano e libero professionista a Pisa.