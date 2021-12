Che Cos'è? Cos'è una Soluzione Ipertonica? Quando si parla di soluzione ipertonica ci si riferisce, prese due soluzioni, a quella avente una pressione osmotica maggiore. La soluzione con pressione osmotica inferiore si definisce, invece, ipotonica rispetto all'altra. Se le due soluzioni venissero messe a contatto mediante una membrana semipermeabile, si assisterebbe al passaggio del solvente dalla soluzione ipertonica a quella ipotonica. Tale passaggio di solvente cessa solo nel momento in cui le due soluzioni raggiungono la medesima pressione osmotica, ossia quando diventano isotoniche. Per approfondire: Osmosi Soluzione Ipertonica per il Naso: che cos'è? Quando si parla di soluzione ipertonica per il naso, invece, ci si riferisce ad una soluzione salina avente una tonicità maggiore rispetto a quella dei fluidi contenuti all'interno del nostro corpo e, in questo specifico caso, all'interno delle cellule localizzate a livello delle cavità nasali (quindi una tonicità superiore a quella di una soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%, la cosiddetta soluzione fisiologica). Shutterstock In commercio esistono soluzioni ipertoniche appositamente formulate per essere applicate direttamente a livello nasale (tramite spray o tramite appositi applicatori), oppure attraverso l'aerosol. Non si tratta di farmaci, ma di dispositivi medici. Tuttavia, prima di ricorrere al loro impiego, il ricorso al consiglio del medico è comunque raccomandato.

Come Funziona? Come Agisce la Soluzione Ipertonica per il Naso? La soluzione ipertonica esercita la sua attività agendo su più aspetti e in diversi modi che possono essere riassunti nei seguenti punti: Azione decongestionante dovuta all'effetto osmotico che si genera quando la soluzione entra in contatto con le mucose nasali e le cellule che le compongono;

Rimozione meccanica di allergeni, croste o altri materiali (ad esempio, polveri, inquinanti, ecc.) che possono essere presenti nel naso;

Favorisce la rimozione meccanica del muco;

Riduzione del gonfiore nasale;

Può contribuire a favorire la clearance muco-ciliare. Nonostante le diverse proprietà e l'efficacia dimostrata, sottolineiamo ancora una volta che le soluzioni ipertoniche non sono farmaci, quindi non possono in alcun modo curare i disturbi e le patologie in grado di tappare il naso e indurre congestione. Tuttavia, possono rivelarsi un valido aiuto per ottenere sollievo da questi fastidiosi sintomi.

Chi può Usarla? La soluzione ipertonica per il naso può essere utilizzata sia in pazienti adulti che in pazienti in età pediatrica. Per i più piccoli, inoltre, sono disponibili sul mercato formulazioni appositamente pensate e ideate per l'uso in questa categoria di pazienti. Allo stesso modo, la soluzione ipertonica per il naso può essere utilizzata in gravidanza e durante l'allattamento al seno. Tuttavia, a scopo precauzionale, è sempre consigliabile rivolgersi preventivamente al proprio medico, a maggior ragione se la soluzione ipertonica deve essere utilizzata in bambini molto piccoli, gestanti o madri che allattano al seno.