Solette Gel Migliori contro il dolore plantare

Solette Gel Il dolore plantare è comune a molte persone. Le cause possono essere diverse, patologiche e non. Il dolore sotto la pianta del piede può essere provocato da semplice affaticamento, ad esempio dopo aver camminato molto, oppure può essere la conseguenza di patologie articolari, vascolari e nervose. Può trattarsi anche di fascite plantare o di altre patologie più importanti. Le solette gel, in caso di dolore plantare, possono essere un valido aiuto. Ma cosa sono e quali sono le migliori in commercio? Si tratta di solette plantari che alleviano fastidi e riducono l'affaticamento se, ad esempio, si trascorrono molte ore in piedi. Solette che seguono la forma del piede e si adattano perfettamente a quest'ultimo. Comode, ammortizzanti e disponibili per diversi tipi di calzature. Vediamo nello specifico che tipo di solette in gel si possono trovare in commercio e quali sono le più adeguate in base alla problematica plantare di cui si soffre.

Solette gel per tacchi alti Dolore plantare ma necessità di indossare scarpe con il tacco. Come fare? In commercio esistono delle solette gel indicate proprio per le scarpe con tacco alto. Si tratta di solette che inseriscono nella parte anteriore della calzatura, donando sollievo all'avampiede. Di seguito un esempio: Scholl Gel Activ solette donna per tacchi alti Scholl propone una soletta morbida in gel, che regala sollievo all'avampiede e fornisce un ottimo comfort anche a caviglie e schiena, riducendo l'affaticamento da tacchi alti. Sono pensate per scarpe con tacchi superiori ai 5 centimetri e mezzo. Sono caratterizzate da tecnologia Scholl Gelactiv antiscivolo, anche in caso di sudorazione. Una volta inserite restano nella loro posizione, sono state progettate consultando esperti della cura del piede. Le clienti Amazon che le hanno acquistate sono rimaste soddisfatte dalla spesa fatta. C'è chi le ha trovate perfette per fermare lo scivolamento del piede all'interno della scarpa e non scaricare il peso sulle dita ma sull'avampiede. Chi ha confermato che le solette School riducono effettivamente l'affaticamento. Secondo un'utente, il rapporto qualità-prezzo non è equilibrato. Scholl Gel Activ Solette Donna per Tacchi Alti, 1 Unità € 10,49 € 14,99 -30% Vedi l'offerta

Solette gel per sandali e scarpe aperte Parliamo ora di solette ideali per scarpe femminili, questa volta aperte. Solette gel ammortizzanti, in grado di alleviare i dolori e che non si vedono se indossate con sandali e ciabattine. Ideali per sentirsi comode e a proprio agio anche in estate. Vediamo di seguito un esempio molto amato dalle donne: Scholl, solette gel donna per scarpe aperte Sempre Scholl ha pensato a delle solette per combattere il dolore plantare ideali per sandali, ciabattine e qualunque modello di calzature aperte. Si tratta di solette in gel ultra morbide che donano immediato sollievo all'avampiede e forniscono un comfort extra.



A caratterizzarle sono dei cuscinetti ammortizzanti in gel che riducono gli urti, la tecnologia Scholl GelActiv antiscivolo, anche in caso di sudorazione. Proprio come quelle per i tacchi, anche le solette gel Scholl per scarpe aperte, sono state progettate e sviluppate consultando gli specialisti della cura del piede. Le clienti Amazon le hanno trovate comode, leggere, funzionali, efficienti. Hanno ridotto il senso di affaticamento, sono antiscivolo e una volta inserite nel sandalo o nella ciabattina non sfuggono via. Un'utente le ha trovate piccole. Scholl Gel Activ Solette Donna per Scarpe Aperte, 1 Paio, transparente, 1 unita € 10,35 Vedi l'offerta