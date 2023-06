Solari sul cuoio capelluto: come e quando applicarli

Introduzione

Esporsi al sole comporta dei rischi non soltanto per la pelle di tutto il corpo ma anche per il cuoio capelluto. Stare in spiaggia, fare il bagno, camminare o andare bicicletta sotto il sole senza protezione o una copertura come cappello o bandana espone a rischio di scottature. Il rischio e le probabilità di scottarsi aumentano in soggetti che presentano capelli sottili, cute delicata, e calvizie. I sintomi, vanno dal bruciore e arrossamenti al dolore e alla più grave perdita dei capelli causata dalla caduta del bulbo pilifero.

Per questo, essendo la testa la zona più esposta ai raggi UV, e che viene colpita perpendicolarmente, è fondamentale applicare la protezione SPF anche sul cuoio capelluto, un cosmetico solare specifico per tale zona del corpo, diverso dalla lozione o dalla crema che siamo soliti applicare per proteggere la cute dal rischio scottature, eritemi e nei casi peggiori a formazioni tumorali come i melanomi.