Gli incubi ricorrenti di chi è più coinvolto

Uno studio pubblicato sul sito dell'American Psychological Association ha rilevato che, a causa delle forti emozioni negative che si provano in questo periodo, gli incubi sono più ricorrenti in tutti, e in particolar modo in chi è coinvolto in prima persona in situazioni particolarmente pericolose, violente e frustranti ed è direttamente colpito da eventi traumatici.

In questo caso si parla soprattutto di coloro che vivono nel cosiddetto epicentro della pandemia, ovvero medici, operatori sanitari e soccorritori, malati o persone vicine a qualcuno che lo è. Senza dimenticare chi ha subito un licenziamento o sta affrontando una forte crisi economica.

Sonno più agitato per tutti

Stiamo vivendo tempi spaventosi e senza precedenti, con una prospettiva futura profondamente incerta, quindi è molto probabile che anche chi non è colpito così direttamente dall'emergenza Covid abbia sperimentato insonnia, ansia e incubi più spesso della norma.

Tuttavia, pur trattandosi di eventi non piacevoli, nascondono una funzione preziosa: quella di aiutare a elaborare tutte le informazioni negative e le emozioni difficili che si immagazzinano da svegli, alleviandone così l'intensità e la carica emotiva, che sono responsabili dello stress quotidiano. Il disturbo del sonno è uno dei sintomi, assieme alla cosiddetta nebbia cognitiva post Coronavirus, che caratterizzano la sindrome post Covid.