Sodio Picosolfato: A Cosa Serve? Come e Quando si Assume?

A Cosa Serve Le indicazioni del sodio picosolfato possono variare in funzione del tipo di medicinale preso in considerazione. Indicazioni Terapeutiche del Sodio Picosolfato: per cosa si usa? I medicinali a base di sodio picosolfato associato a magnesio ossido e acido citrico anidro sono indicati per pulire l'intestino prima di un esame radiografico, endoscopico o prima di un intervento chirurgico. I medicinali a base di solo sodio picosolfato, invece, trovano impiego nel trattamento della stitichezza occasionale in adulti, adolescenti e bambini dai 3-4 anni di età, a seconda dei casi. Nota: in quest'articolo si prenderanno in considerazione avvertenze, precauzioni, interazioni, effetti collaterali, uso in gravidanza e durante l'allattamento e controindicazioni del solo sodio picosolfato e non del sodio picosolfato associato a magnesio ossido e acido citrico; in altre parole, si prenderanno in considerazione solo le caratteristiche del sodio picosolfato usato nel trattamento della stitichezza.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere il Sodio Picosolfato Prima di iniziare ad assumere il sodio picosolfato è importante che il medico abbia individuato la causa della stitichezza. In alcuni casi, infatti, la stitichezza può rappresentare il sintomo di disturbi o malattie i quali possono costituire una controindicazione all'uso del principio attivo in questione. Per questo motivo, nonostante i medicinali che lo contengano siano di libera vendita, è sempre opportuno rivolgersi al medico - o al pediatra, nel caso di bambini - prima di assumerli. In particolare, il medico deve essere informato: Quando la necessità di utilizzare un lassativo deriva da un improvviso cambiamento delle precedenti abitudini intestinali (frequenza e caratteristiche delle evacuazioni) che duri da più di due settimane;

Quando l'uso del lassativo non riesce a produrre effetti;

Se si è anziani o in condizioni di salute non buone;

Nei casi di episodi di stitichezza cronica o ricorrente. Ricordiamo, infatti, che la diagnosi e il trattamento della stitichezza cronica o ricorrente necessitano sempre dell'intervento del medico. Si ricorda, infine, che è molto importante rispettare le dosi raccomandate e il periodo di trattamento indicato che, generalmente, deve essere di breve durata. Un uso frequente, prolungato e/o eccessivo di sodio picosolfato, infatti, può causare diarrea persistente con conseguente perdita di acqua, sali minerali (specialmente potassio) ed altri fattori nutritivi essenziali. Nei casi più gravi si può andare incontro a disidratazione e ipopotassiemia, la quale può determinare disfunzioni cardiache o neuromuscolari, specialmente se si stanno contemporaneamente assumendo glicosidi cardioattivi, diuretici o corticosteroidi. Inoltre, l'abuso di lassativi come il sodio picosolfato può causare dipendenza, stitichezza cronica e atonia intestinale. Nota bene Benché il sodio picosolfato possa essere impiegato anche nei bambini, prima di fare ciò, è assolutamente necessario e indispensabile rivolgersi al pediatra o al medico di famiglia. NON somministrare il sodio picosolfato ai bambini senza prima aver chiesto il consiglio di queste figure sanitarie.

In seguito all'assunzione di sodio picosolfato potrebbero verificarsi - per risposta riflessa al dolore alla pancia correlato alla stitichezza stessa - capogiri e/o svenimento (sincope). Pertanto, si raccomanda di usare cautela e di evitare la guida di veicoli (bicicletta inclusa) e l'uso di macchinari.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra il Sodio Picosolfato e Altri Farmaci A causa delle possibili interazioni farmacologiche, prima di assumere il sodio picosolfato, è opportuno informare il medico se si stanno assumendo farmaci quali: Diuretici ;

; Farmaci corticosteroidi ;

; Farmaci antiacidi ;

; Antibiotici ;

; Farmaci anticoagulanti orali. Inoltre, poiché il sodio picosolfato può ostacolare l'assorbimento di altri farmaci assunti per via orale, dopo aver preso altri medicinali, è necessario aspettare almeno due ore prima di assumere il lassativo. Ad ogni modo, è molto importante informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si intende assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i medicinali senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici e i prodotti omeopatici. Sodio Picosolfato e bevande Il latte può modificare l'effetto del sodio picosolfato; pertanto, qualora si beva del latte, è necessario attendere almeno un'ora prima di assumere il lassativo.

Come Agisce Come Funziona il Sodio Picosolfato e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il sodio picosolfato esercita la sua azione lassativa stimolando il naturale processo di evacuazione. Più precisamente, il principio attivo è un lassativo di contatto ad azione locale appartenente al gruppo dei derivati del triarilmetano. Una volta assunto, il sodio picosolfato va incontro ad un'attivazione operata mediante idrolisi dalla flora batterica del colon e stimola le mucose intestinali, determinando peristalsi a livello del colon e promuovendo l'accumulo di acqua ed elettroliti nel lume dello stesso. Ne consegue una stimolazione di defecazione, riduzione del tempo di transito e ammorbidimento delle feci.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Usa il Sodio Picosolfato e in quale Dosaggio? Il sodio picosolfato deve essere assunto rispettando la posologia indicata sul foglietto illustrativo del medicinale oppure rispettando le indicazioni fornite dal medico. Sodio Picosolfato in capsule molli Le capsule molli devono essere deglutite intere con un abbondante bicchiere d'acqua, preferibilmente la sera. Le dosi abitualmente impiegate sono le seguenti: Adulti e bambini oltre i 10 anni : 5-7,5 mg di sodio picosolfato al dì.

: 5-7,5 mg di sodio picosolfato al dì. Bambini tra i 4 ed i 10 anni : 2,5 mg di principio attivo al giorno. Sodio Picosolfato in gocce orali (7,5 mg/ml) Le dosi abituali di sodio picosolfato in gocce orali (7,5 mg/ml) sono le seguenti: Adulti : 7-8 gocce in acqua. Se l'effetto lassativo è eccessivo, ridurre la dose e viceversa se l'effetto lassativo è insufficiente. Nei casi di stitichezza ostinata si possono assumere fino ad un massimo di 15-20 gocce in acqua.

: 7-8 gocce in acqua. Se l'effetto lassativo è eccessivo, ridurre la dose e viceversa se l'effetto lassativo è insufficiente. Nei casi di stitichezza ostinata si possono assumere fino ad un massimo di 15-20 gocce in acqua. Bambini al di sopra dei 3 anni : 2-3 gocce in acqua. Sodio Picosolfato in compresse masticabili (3,5 mg/cpr) Le dosi abituali sono: Adulti : 3,5-7 mg di sodio picosolfato al dì.

: 3,5-7 mg di sodio picosolfato al dì. Bambini dai 3 anni di età : 1,75-3,5 mg di principio attivo al giorno. NOTA BENE L'uso del sodio picosolfato nei bambini deve avvenire sotto il controllo del medico .

deve avvenire sotto il . Per iniziare il trattamento, è consigliabile assumere la minima dose prevista. Dopodiché, la dose può essere aumentata, ma senza mai superare quella massima indicata. La dose corretta è quella minima sufficiente a produrre una facile evacuazione di feci molli.

Gravidanza e Allattamento Il Sodio Picosolfato può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? Nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno, il sodio picosolfato può essere utilizzato solo se il medico lo ritiene assolutamente necessario e comunque sotto il suo diretto controllo.