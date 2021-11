Sobrerolo: Cos'è, Come Agisce, Controindicazioni

Generalità

Che cos'è il Sobrerolo e caratteristiche generali

Il sobrerolo è un principio attivo appartenente al gruppo dei mucolitici che viene utilizzato per favorire l'eliminazione di muco in eccesso e catarro in presenza di affezioni delle vie respiratorie.

Redazione Sobrerolo - Struttura Chimica

Può essere somministrato per via orale, rettale, inalatoria o tramite iniezione, difatti lo si trova all'interno di svariati medicinali che possono essere formulati come sciroppi, capsule rigide, granulato per soluzione orale, soluzione da nebulizzare (aerosol), supposte o soluzione iniettabile.

Tutti i medicinali a base di sobrerolo sono classificati come farmaci di fascia C, perciò, il loro costo è a totale carico del cittadino. I medicinali per uso orale, rettale e per nebulizzazione sono acquistabili senza ricetta in quanto classificati come farmaci SOP (senza obbligo di prescrizione), oppure come farmaci da banco (OTC); mentre per i medicinali iniettabili è richiesta la presentazione di ricetta medica ripetibile.

Esempi di medicinali contenenti Sobrerolo

Mucodox®

Rologen®

Repusox®

Sobilon®

Sobrefluid®

Sobrefri®

Sobrepin®

Sobrepin Aerosol®

Sogenex®

Sopulmin®