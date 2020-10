Smartphone per Anziani 2020: i 5 Migliori Modelli

Migliori Smartphone per Anziani Lo smartphone è ormai diventato uno strumento indispensabile nella vita di tutti giorni e può rivelarsi utile anche per le persone più anziane. Siamo abituati a pensare che gli anziani non sappiano usare questo tipo di tecnologie, ma la verità è che esistono degli smartphone pensati proprio per la terza età. Questi particolari smartphone, infatti, hanno caratteristiche che ne agevolano l'utilizzo e che, allo stesso tempo, possono rivelarsi utili perché permettono di comunicara facilmente con i propri cari in caso di eventuali problemi. Ad esempio diversi modelli sono dotati di tasto SOS che consente in maniera molto rapida di inviare segnalazioni e richiesta di aiuto anche se si ha problemi a parlare o a comporre un messaggio. Abbiamo quindi pensato fosse utile fare una selezione dei migliori modelli di smartphone per anziani e spiegare per ciascuno quali sono le caratteristiche specifiche.

Brondi Amico Smartphone, telefono per anziani Brondi Amico Smartphone è uno smartphone dual sim touch screen con display da 5 pollici e fotocamera, ideale per anziani. Ha come app preinstallate Skype e Whatsapp e tasto SOS per poter inviare sms e chiamare automaticamente i numeri memorizzati. Tra le impostazioni del telefono c'è la possibilità di controllo remoto, per la gestione a distanza delle famiglie. Sono inclusi anche auricolari con microfono. Lo smartphone Brondi è consigliato a persone che hanno problemi di vista e udito, secondo alcuni utenti non è ottimo il rapporto qualità-prezzo. Brondi Amico Smartphone, telefono per anziani con app preinstallate, tasto SOS, tasti grandi, dual SIM, volume alto € 66,99 € 70,58 -5% Vedi l'offerta

Artfone C1 telefono cellulare per anziani con tasti grandi Artfone C1 è un telefono per anziani dotato di tasto SOS che, se tenuno premuto per 1,5 secondi, chiama cinque contatti di emergenza in ordine. Se la prima chiamata non riceve una risposta, la seconda chiamata verrà automaticamente selezionata. Allo stesso tempo, il cellulare invierà un breve messaggio a questi cinque numeri di contatto di emergenza. E' possibile modificare autonomamente il contenuto del messaggio o lasciare il predefinito "SOS". Presente il tasto torcia sul lato sinistro del telefono cellulare, sulla destra il tasto per regolare il volume. Si tratta di un modello pratico e conveniente per gli anziani. Gli utenti lo hanno trovato un ottimo prodotto, semplice da utilizzare e con tasti grandi. Artfone C1 Telefono Cellulare per Anziani con Tasti Grandi, Funzione SOS, Batteria di grande capacità, Nero € 24,79 € 30,99 -20% Vedi l'offerta

Cellulare per anziani a conchiglia con tasti grandi Un cellulare a conchiglia, con tasti grandi e volume alto, molto semplice da utilizzare. Artfone è un modello con schermo LCD a colori da 2,4 pollici che rende numeri e lettere più chiari. Dotato di pulsante SOS sul retro del cellulare, per chiamare velocemente i familiari nei momenti di emergenza. Il tasto, se premuto, compone automaticamente 5 numeri di telefono in sequenza fino a quando qualcuno non risponde. Se la prima chiamata non riceve risposta, la seconda viene selezionata automaticamente. Il design a conchiglia consente di rispondere e riagganciare facilmente il telefono, e aiuta a impedire di toccare i tasti del cellulare in tasca. Sul coperchio ha una spia per indicare se c'è una chiamata o un messaggio persi e uno stato di ricarica. Il telefono è stato ritenuto ottimo, ideale, per gli anziani e non solo, valido anche per tutti coloro che vogliano una pratica alternativa allo smartphone. Secondo alcuni utenti il telefono a conchiglia è complesso nell'utilizzo. Cellulare per Anziani a Conchiglia con Tasti Grandi Funzione SOS Schermo da 2.4" Fotocamera Torcia Telefono per Anziani Facile da Usare Artfone Flip CF241A Nero € 37,99 Vedi l'offerta

Easyfone Prime-A7 telefono cellulare per anziani Easyfone Prime-A7 è un telefono cellulare adeguato per persone anziane, che funziona con qualsiasi provider di rete GSM 2G a livello globale. Il telefono ha tasti grandi, volume alto, schermo con icone, font grandi e ben visibili e un design particolare con caricabatterie da tavolo, molto comodo soprattutto per le persone anziane. Il telefono è inoltre dotato di caricabatterie da tavolo per anziani. Ha un grande pulsante SOS programmabile con funzione GPS che può richiedere aiuto in caso di emergenza. Il telefono è stato particolarmente apprezzato dagli utenti per il suo design, per lo schermo grande e ben illuminato, per l'ottimo audio e per la semplicità di utilizzo. Il prodotto è risultato resistente agli urti. Non sono state lasciate recensioni negative. Easyfone Prime-A7 Telefono Cellulare per Anziani con Tasti Grandi, tasto SOS e funzione da GPS, Batteria di grande con base di ricarica, Nero € 39,99 Vedi l'offerta