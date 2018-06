Smalto in Gravidanza per Uso Cosmetico

Lo smalto per uso cosmetico è lo smalto per unghie che normalmente viene applicato allo scopo di abbellire o conferire colore alle unghie di mani e piedi, quindi viene applicato prettamente per fini estetici. In commercio ne esistono di moltissimi tipi: colorati, trasparenti, con o senza glitter, dal finish lucido oppure opaco e così via. Ad ogni modo, indipendentemente dalla colorazione, dal finish e dal risultato finale che si vorrebbe ottenere, molte future mamme si domandano "smalto in gravidanza: sì o no?"

A onor del vero, le opinioni a riguardo sono discordanti e la sicurezza d'uso dello smalto in gravidanza suscita parecchie opinioni discordanti. Nonostante ciò, in linea di massima, sono in molti a ritenere che il prodotto oggetto di discussione possa essere impiegato anche dalle future mamme, purché vengano adottati alcuni accorgimenti e precauzioni, quali:

Utilizzare smalti per unghie di qualità e, soprattutto, di provenienza nota . Diffidare, quindi, degli smalti con nomi sconosciuti e senza etichette che si possono trovare in mercatini o negozi a buon mercato.

e, soprattutto, di . Diffidare, quindi, degli smalti con nomi sconosciuti e senza etichette che si possono trovare in mercatini o negozi a buon mercato. Utilizzare smalti privi di sostanze pericolose , come toluene, formaldeide e ftalati (in particolare, dibutilftalato - DBT). Oggigiorno, gli smalti contenenti queste sostanze sono decisamente rari, tuttavia, è sempre bene controllare la lista degli ingredienti - INCI. Qualora gli ingredienti non vengano specificati, evitare di acquistare lo smalto.

, come toluene, formaldeide e ftalati (in particolare, dibutilftalato - DBT). Oggigiorno, gli smalti contenenti queste sostanze sono decisamente rari, tuttavia, è sempre bene controllare la lista degli ingredienti - INCI. Qualora gli ingredienti non vengano specificati, evitare di acquistare lo smalto. Una volta individuato lo smalto giusto, assicurarsi di applicarlo in un luogo ben ventilato evitando di inalare i vapori del prodotto ; difatti, anche se non sono presenti il toluene, gli ftalati o la formaldeide, è sempre bene evitare di respirare i vapori delle sostanze impiegate per fabbricare lo smalto. Oltre a ciò, l'odore del prodotto potrebbe risultare troppo forte per la futura madre provocando senso di nausea o addirittura vomito . Durante la gestazione, infatti, le donne tendono a divenire più sensibili nei confronti di diversi tipi di odori.

; difatti, anche se non sono presenti il toluene, gli ftalati o la formaldeide, è sempre bene evitare di respirare i vapori delle sostanze impiegate per fabbricare lo smalto. Oltre a ciò, l'odore del prodotto potrebbe risultare troppo forte per la futura madre provocando o addirittura . Durante la gestazione, infatti, le donne tendono a divenire più sensibili nei confronti di diversi tipi di odori. Applicare lo smalto nel modo più preciso possibile, evitando "sbavature" sull'area di cute circostante l'unghia, quindi evitando di applicare lo smalto sulla pelle .

. Evitare di mangiarsi le unghie al fine di non ingerire parti di smalto.

al fine di non ingerire parti di smalto. Per rimuovere lo smalto in gravidanza, utilizzare solventi per unghie sicuri, di qualità e privi di sostanze pericolose . In caso di dubbi, è sempre bene leggere con attenzione la lista degli ingredienti del prodotto.

. In caso di dubbi, è sempre bene leggere con attenzione la lista degli ingredienti del prodotto. Analogamente a quanto detto per l'applicazione dello smalto in gravidanza, anche la sua rimozione deve essere effettuata in luoghi ben areati evitando di respirare i vapori del solvente.

In verità, gli accorgimenti sopra riportati dovrebbero essere seguiti da tutte le donne, indipendentemente dallo stato di gravidanza o meno. Tuttavia, se per le donne non gravide le suddette precauzioni possono essere adottate in maniera "più elastica", le gestanti non possono permettersi di sgarrare in nessuno modo.