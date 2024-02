Sleep touch: cos’è e benefici del contatto fisico durante il sonno

Ci sono partner che decidono di dormire in letti o addirittura in stanze separate perché, per varie ragioni, riescono a riposare meglio da soli. Molte altre coppie invece amano condividere lo stesso letto e trascorrere le nottate vicini. In effetti, lo sleep touch , ossia il contatto fisico durante il sonno , può portare diversi benefici alla coppia e ai singoli.

Cos'è lo sleep touch

L'abitudine di uno dei due di guardare la televisione fino a tardi, le diverse esigenze in fatto di temperatura della stanza, il russamento, il sonno leggero, gli orari divergenti: sono tante le ragioni che possono portare una coppia a decidere di separarsi per la notte. Se per certi versi in alcuni casi potrebbe trattarsi di una scelta ottimale, per altri versi è un peccato.

Infatti, il contatto fisico è un aspetto importante di ogni relazione: coccole, baci e carezze, sono una parte fondamentale della vita di coppia. Lo sono anche durante la notte e il sonno.

Che si tratti di farsi le coccole, di tenersi per mano, di accarezzarsi o semplicemente di dormire vicini, lo sleep touch, ossia il contatto durante il sonno, può procurare diversi benefici. Migliora la connessione tra i partner, fa sentire più calmi, allenta lo stress, solo per citare alcuni vantaggi. Ecco perché, secondo gli esperti, sarebbe importante che tutte le coppie sperimentassero il contatto fisico durante il sonno.