Il sitagliptin può essere utilizzato sia da solo, in monoterapia, che in terapia di associazione con altri farmaci antidiabetici, come metformina, glitazoni, sulfoniluree o insulina. In commercio, esistono medicinali in cui il sitagliptin si trova in associazione a metformina o in associazione ad ertugliflozin. Questi, così come i medicinali contenenti il solo sitagliptin, possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile limitativa (RRL - farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Ad ogni modo, poiché classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).