Sintomi indotti dalla Sindrome di Stevens-Johnson

Come già accennato, il sintomo caratteristico della sindrome di Stevens-Johnson è rappresentato dalla distruzione e dalla conseguente marcata desquamazione del tessuto cutaneo, cui si aggiunge il coinvolgimento delle mucose. Tuttavia, le lesioni cutanee non sono il primo sintomo con cui la sindrome si manifesta. Quest'ultima, infatti, esordisce con la comparsa di sintomi sistemici e aspecifici (sintomi prodromici) per poi lasciare spazio solo in un secondo momento alle manifestazioni cutanee che la contraddistinguono.

Sintomi Prodromici

I sintomi prodromici con i quali la sindrome di Stevens-Johnson esordisce, solitamente, sono di tipo sistemico e consistono in:

In questa fase, molti pazienti possono avvertire anche una sensazione di bruciore e/o dolore inspiegabile alla pelle.

Nel caso in cui la sindrome di Stevens-Johnson sia causata dall'assunzione di farmaci, i sintomi prodromici di cui sopra compaiono nell'arco di 1-3 settimane dopo l'inizio della terapia. I sintomi a carico di cute e mucose di seguito descritti, invece, compaiono dopo 4-6 settimane dall'inizio della stessa.

Sintomi a carico di cute e Mucose

Dopo la comparsa dei suddetti sintomi prodromici, insorgono i sintomi a carico di cute e mucose. Essi esordiscono con un'eruzione cutanea piana ed arrossata che, generalmente, inizia dal viso, dal collo e dal tronco per poi diffondersi al resto del corpo. Nel caso specifico della sindrome di Stevens-Johnson, tale eruzione interessa meno del 10% della superficie corporea.

Alla comparsa dell'eruzione cutanea segue la formazione di vesciche che tendono ad esfoliarsi nel giro di 1-3 giorni circa. Le vesciche possono comparire anche a livello di genitali, mani, piedi; si manifestano sulle mucose (ad esempio, della bocca, della gola, ecc.) e possono addirittura coinvolgere gli epiteli interni, come quelli delle vie aeree, delle vie urinarie, ecc. Anche gli occhi sono generalmente interessati dalla formazione di vesciche e croste: essi si presentano gonfi, arrossati e doloranti.

Oltre alla marcata desquamazione cutanea, si può andare incontro anche alla perdita di unghie e capelli.

Chiaramente, in una simile condizione, il paziente percepisce un notevole dolore cui si associa un'altrettanto notevole gonfiore. Inoltre, in funzione delle aree in cui si formano le vesciche e in cui avviene la desquamazione, il paziente può sviluppare difficoltà respiratorie, difficoltà di minzione, difficoltà a tenere gli occhi aperti, difficoltà a deglutire, parlare, mangiare e perfino bere.

Complicazioni della Sindrome di Stevens-Johnson

Le complicazioni della sindrome di Stevens-Johnson si manifestano principalmente a causa della necrosi e della conseguente desquamazione di cute e mucose. Venendo a mancare la funzione barriera tipicamente esercitata dalla pelle, infatti, si può andare incontro a:

Perdita ingente di elettroliti e liquidi ;

; Contrazione d'infezioni di svariato tipo (batteriche, virali, fungine, ecc.) che possono portare anche alla sepsi.

Altra grave complicazione consiste nell'insorgenza d'insufficienza a carico di diversi organi (insufficienza multiorgano).