Sindrome di Stendhal: Cos'è? Come e Quando si Manifesta?

La Sindrome di Stendhal è una Patologia Psichiatrica?

La proposta di considerare la sindrome di Stendhal come una vera e propria malattia è stata avanzata diverse volte, anche dalla dottoressa Magherini che ne coniò il nome. Tuttavia, all'epoca della pubblicazione del libro della psicanalista fiorentina furono in molti a rimanere diffidenti di fronte alle sue descrizioni, mostrandosi piuttosto restii a credere alla possibile esistenza di una vera e propria sindrome di questo tipo. Secondo i più scettici, infatti, i disturbi presentati dai turisti descritti dalla psicanalista erano imputabili ad uno stato di debilitazione e/o stordimento ascrivibili al jet lag, allo scarso riposo o all'eventuale affollamento presente all'interno del museo o dell'opera architettonica all'interno dei quali la sintomatologia era insorta.

Ancora oggi, il dibattito circa la possibilità di considerare la sindrome di Stendhal una malattia psichiatrica o no pare essere ancora piuttosto acceso, anche per via delle differenti sfumature e intensità con cui il disturbo può manifestarsi in ciascun individuo. A causa di questa diversità, infatti, risulta abbastanza difficile collocare la sindrome in un quadro psicopatologico ben preciso.

Ad ogni modo, se non altro, al giorno d'oggi la sindrome di Stendhal viene riconosciuta come disturbo ed è stata individuata in moltissimi turisti in tutto il mondo. In qualsiasi caso, rimane evidente il fatto che, nel momento in cui si osserva un'opera d'arte, si verifica l'attivazione di specifiche strutture cerebrali coinvolte nella formazione del vissuto emotivo dell'individuo cui consegue la comparsa di una sintomatologia più o meno severa che, in alcuni casi, potrebbe necessitare di opportune cure farmacologiche e psicoterapeutiche.