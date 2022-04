Sindrome dei Piedi Brucianti: cos'è e come si cura

La Sindrome dei piedi brucianti è considerata una polineuropatia , malattia che colpisce i nervi periferici in modo diffuso e simmetrico. Difficilmente insorge come disturbo primario, e viene diagnosticata, spesso per esclusione, attraverso visite pluri specialistiche (con elettromiografia , risonanza magnetica , esami del sangue ), e il consulto di ortopedico , angiologo, fisiatra e dermatologo.

Sindrome Piedi Brucianti: Cause

La Sindrome dei piedi brucianti ha diverse cause. È, come evidenziato, una patologia che si presenta quale sintomo di una malattia pregressa, e difficilmente è di carattere primario. Ciò che le ricerche in campo medico hanno evidenziato è che si tratta di un disturbo a carattere ereditario o spesso causato dalla pressione esercitata sui nervi, una neuropatia delle piccole fibre.

Tra le cause scatenanti la Sindrome dei piedi brucianti, ci sono: