Sindrome di Williams: caratteristiche, sintomi, trattamenti

Per il trattamento della sindrome di Williams è necessario adottare un approccio multidisciplinare che vede il coinvolgimento di diversi specialisti e che può variare da persona a persona, anche in funzione delle anomalie e delle patologie associate che il paziente manifesta.

Il follow-up cardiaco è molto importante e raccomandato, in particolar modo durante il primo anno di vita; così come importante è il monitoraggio dei livelli ematici di calcio, soprattutto durante i primi due anni di vita.

Gli interventi educativi, linguistici e cognitivi sono molto utili e possono contribuire alla capacità di apprendimento dei bambini con sindrome di Williams. Allo stesso tempo, è altresì possibile ricorrere alla terapia psicologica.

In funzione delle anomalie e delle malattie associate che i pazienti con sindrome di Williams manifestano, può essere necessario ricorrere anche a trattamenti farmacologici e/o chirurgici.

Lo sapevi che…

In Italia esiste un'associazione dedicata alla sindrome di Williams - ossia l'Associazione Italiana Sindrome di Williams - che si occupa di informare e divulgare le conoscenze su questa patologia, fornendo un punto di riferimento sia per i pazienti che per i loro famigliari, ma non solo. L'associazione, infatti, è anche coinvolta nel sostegno alla ricerca scientifica, nell'organizzazione di convegni scientifici e nell'organizzazione di periodiche riunioni di pazienti, famiglie e riabilitatori.