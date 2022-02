Va precisato, tuttavia, che non tutti gli autori sono concordi sulla causa psichiatrica della Morgellons, nel corso dell'articolo vedremo il perché. Prima di proseguire in questo senso, tuttavia, può essere utile fare un piccolo passo indietro per capire come e quando è nata questa sindrome così singolare.

La malattia di Morgellons, infatti, viene considerata da alcuni come una patologia immaginaria a tutti gli effetti. In realtà, sarebbe più opportuno di parlare di una condizione rara e poco conosciuta , i cui sintomi - che possono variare in funzione del paziente - trovano un aspetto comune nella comparsa di lesioni cutanee, generalmente (ma non sempre) auto-inflitte e non cicatrizzanti, dalle quali emergerebbero fibre o filamenti, di diversa natura e colore, che sarebbero essi stessi la causa delle lesioni, siano esse auto-inflitte o meno.

Storia della Morgellons

La nascita della sindrome di Morgellons come viene intesa oggi ha una storia relativamente recente, mentre il nome "Morgellons" affonda le sue radici in un passato un po' più lontano. Procediamo con ordine.

Origine del nome "Morgellons"

Si ritiene che il nome "Morgellons" fu utilizzato per la prima volta in ambito sanitario dal medico inglese Sir Thomas Browne nel lontano 1674. In una lettera scritta dalla Linguadoca, luogo in cui soggiornò per un periodo, il medico inglese riportò di malattie della pelle che interessavano in special modo i bambini, i quali presentavano peli o filamenti scuri sulla schiena, oltre che altri sintomi cutanei e non. Nella provincia della Linguadoca, tali malattie venivano chiamate, per l'appunto, "Morgellons". Nel corso degli anni successivi diverse furono le ipotesi effettuate per spiegare il fenomeno e diversi medici conclusero potesse trattarsi di parassitosi, ma senza arrivare ad una spiegazione certa. Le ultime notizie in merito alle malattie potenzialmente identificabili come Morgellons sembrano risalire alla prima metà del '900, periodo dopo il quale pare che l'argomento di studio fu abbandonato.

Nascita della Sindrome di Morgellons

Facciamo ora un passo avanti per arrivare negli Stati Uniti, all'estate dell'anno 2001, quando Mary Leitao, biologa ed ex tecnico di laboratorio, dichiarò che suo figlio di 2 anni presentava piccole e inspiegabili lesioni a livello del labbro. Tali lesioni causavano prurito e dolore al bambino e Leitao, utilizzando un microscopio giocattolo per osservare del materiale prelevato da esse, disse di aver notato la presenza di piccole fibre di colore rosso e blu. Da questo momento, la madre iniziò a sottoporre il figlio ad esami e visite specialistiche, consultando diversi medici i quali, però, non seppero diagnosticare quale malattia affliggesse il figlio.

Leitao continuò la sua ricerca di risposte in rete, all'interno di forum dove chi soffriva di patologie della pelle poteva condividere la propria condizione con altri utenti e trovare supporto. Fu così che venne a conoscenza di persone che dichiaravano di manifestare lesioni cutanee dalle quali fuoriuscivano fibre o filamenti non ben identificati che ricomparivano anche dopo la loro rimozione. La stessa Leitao affermò che tale fenomeno si verificava anche nel figlio: quando procedeva alla rimozione delle fibre e copriva la ferita con materiale sterile non fibroso, queste "ricrescevano" nuovamente.

Le ricerche della donna continuarono finché non si imbatté negli scritti del medico inglese Browne, nei quali descriveva patologie cutanee poco note che affliggevano i bambini della regione della Linguadoca e che sembravano avere diversi aspetti in comune a quanto manifestato da suo figlio. Sulla base di quanto appreso, Leitao diede quindi il nome alla malattia che sembrava affliggere il bambino: la sindrome di Morgellons.

Da quel momento, la donna si fece promotrice della causa di tutti coloro che ritenevano essere affetti da questa sindrome, fondando nel 2004 la "Morgellons Research Foundation", il cui obiettivo era quello di scoprire i meccanismi alla base di questa nuova malattia. Il sito internet della fondazione senza fini di lucro conteneva un database dove i pazienti che ritenevano di avere la Morgellons (in seguito ad auto-diagnosi) potevano segnalare in autonomia la propria sintomatologia, cutanea e sistemica.

Alla continua ricerca di risposte, su consiglio di un medico, la donna consultò un famoso pediatra esperto in casi complessi della Johns Hopkins University, ma anch'esso non riuscì a trovare risposta ai problemi riportati dal figlio; tuttavia, il pediatra fece presente al medico inviante che, probabilmente, Leito avrebbe giovato di una valutazione psichiatrica e che avrebbe dovuto "smettere di utilizzare il figlio per esplorare il problema".

Nonostante ciò, Leitao non si arrese e riunì medici, infermieri e ricercatori che credevano nella sua causa, creando una sorta di consiglio volontario. Ciò portò ad una crescente richiesta di attenzione verso la Morgellons da parte di pazienti e sotenitori nei confronti delle istituzioni e della comunità scientifica. Ciò convinse, nel 2006, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) a creare una task force per indagare sulla sindrome di Morgellons. Nel dare questo annuncio, il portavoce del CDC dichiarò che le persone che affermavano di essere affette dalla malattia soffrivano realmente - benché non ne fosse chiara la causa - e per questo "non meritavano di essere spazzate via".

Dopo diversi anni, nel 2012, il CDC pubblicò le conclusioni dello studio appena concluso, affermando che la sindrome di Morgellons era "simile a condizioni più comunemente riconosciute, come l'infestazione delirante (DI)", confermando perciò la possibile origine psichiatrica della malattia.

Nello stesso anno, Leitao si ritirò dalla "vita pubblica", chiuse la fondazione da lei stessa creata e divenne introvabile.