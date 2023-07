Sindrome di Guillain-Barré: esami per la diagnosi e terapie

Introduzione Cos’è la Sindrome di Guillain-Barré? La sindrome di Guillain-Barré è una rara malattia autoimmune, che colpisce il sistema nervoso periferico. La causa precisa è sconosciuta; le evidenze attuali, tuttavia, suggeriscono che sia il risultato di una risposta immunitaria anomala, innescata con molta probabilità da infezioni batteriche o virali del tratto gastrointestinale o respiratorio. Ai suoi esordi, la sindrome di Guillain-Barré interessa le estremità degli arti (mani e piedi), con sintomi quali: debolezza muscolare, formicolio, dolore neuropatico e intorpidimento; dopodiché, in poche settimane, la malattia si estende e si aggrava, coinvolgendo gli arti per intero e i muscoli che controllano la respirazione, la masticazione e la visione.

Paralisi degli arti, difficoltà a camminare, respirare, parlare e/o masticare e problemi di vista sono alcune delle possibili manifestazioni della malattia in una fase più avanzata. La diagnosi non è semplice, soprattutto quando la patologia è ai suoi esordi, dato che i sintomi sono comuni a molte condizioni di natura neurologica.

A livello diagnostico, sono fondamentali le informazioni fornite da: anamnesi, esame obiettivo, puntura lombare (o rachicentesi), elettromiografia e studi di conduzione nervosa. Terapie di prima linea nella cura della sindrome di Guillain-Barré sono plasmaferesi e somministrazione di IgG per via endovenosa; importanti, poi, sono anche la fisioterapia, la logopedia e la terapia occupazionale. La sindrome di Guillain-Barré può avere esito fatale; questo accade più frequentemente quando la malattia è in forma grave e le terapie non sono adeguate.

Cause tipiche del decesso sono: grave infezione, fenomeni tromboembolici e arresto cardiaco.

Terapia Sindrome di Guillain-Barré: come si cura? La diagnosi precoce è fondamentale: la terapia per la sindrome di Guillain-Barré deve iniziare il più rapidamente possibile dall'esordio dei sintomi. Il trattamento di supporto è essenziale per garantire una buona prognosi: i pazienti che vanno incontro a insufficienza respiratoria devono essere prontamente trattati con il respiratore a pressione positiva (PAP, Positive airway pressure). Se necessario, il paziente viene sottoposto alla tracheotomia.

La terapia per la sindrome di Guillain-Barré si avvale di: Plasmaferesi; Somministrazione di immunoglobuline per via endovenosa; Somministrazione di farmaci steroidei; Prevenzione delle complicanze. La plasmaferesi si è rivelata una strategia terapeutica ottimale per i pazienti affetti dalla sindrome di Guillain-Barré: si tratta di una tecnica che permette di separare la componente liquida del sangue (plasma) da quella corpuscolata mediante sistemi di centrifugazione. La plasmaferesi rimuove e filtra gli anticorpi dall'organismo: così facendo, il sangue viene "depurato" I pazienti affetti dalla sindrome di Guillain-Barré, sottoposti alla plasmaferesi, guariscono in tempi piuttosto brevi, recuperano velocemente la respirazione spontanea e la capacità di camminare in modo autonomo. Inoltre, la plasmaferesi abbatte il rischio di complicanze nei pazienti affetti dalla sindrome di Guillain-Barré, garantendo un'ottima prognosi anche nel lungo termine. Un'altra opzione terapica efficace consiste nella somministrazione di immunoglobuline per via endovenosa, utile per neutralizzare gli anticorpi: l'utilità terapeutica di questa terapia è sovrapponibile a quella della plasmaferesi.

Le IgG devono essere somministrate al paziente affetto dalla sindrome di Guillain-Barré entro il più breve tempo possibile dalla manifestazione dei primi sintomi: l'efficacia del trattamento è garantita quando il paziente viene sottoposto alla terapia entro 14 gg dall'esordio. La scelta di una strategia terapica piuttosto che un'altra (plasmaferesi o IgG ev) dipende essenzialmente dalla disponibilità delle risorse La mera somministrazione di corticosteroidi non modifica significativamente il decorso della sindrome di Guillain-Barré. I farmaci steroidei possono accelerare il recupero del paziente affetto dalla sindrome di Guillain-Barré solo se associati alla terapia con le immunoglobuline. Per approfondire: Farmaci per la Cura della Sindrome di Guillain-Barré