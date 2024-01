Sindrome da rientro a gennaio: cos’è e come combattere lo stress post vacanze

Introduzione Dopo le vacanze di Natale e la pausa di fine anno, il ritorno alla solita routine può essere particolarmente difficile da affrontare. In alcuni casi si sviluppa una vera e propria sindrome da rientro, caratterizzata da malesseri fisici e disagi psicologici. Fortunatamente esistono diverse strategie per affrontarla e stare meglio. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Che cos’è la sindrome da rientro a gennaio Con l'espressione "stress da rientro" si indica una vera e propria sindrome, chiamata anche post-vacation blues, che inizia da poche ore a pochi giorni dopo il ritorno dalle vacanze e la ripresa della solita routine. I periodi dell'anno più a rischio da questo punto di vista sono gennaio, in seguito alla pausa natalizia, e settembre, dopo le ferie estive. Può sembrare paradossale che dopo le vacanze si rientri più stressati di prima, eppure è proprio ciò che accade con la sindrome da rientro. In effetti, durante lo stacco in genere si interrompono le solite abitudini, si cambiano ritmi e attività, si stacca la spina e si dà modo a corpo e mente di rigenerarsi e "ossigenarsi". Dopo questa pausa, tornare al lavoro e alla solita vita può essere difficoltoso e creare malesseri di vario tipo. Fortunatamente, queste manifestazioni migliorano nel giro di poco tempo: nella maggior parte dei casi, bastano pochi giorni di assestamento perché la persona si senta meglio e riprenda la solita routine.

Sindrome da rientro a gennaio, le cause Cambiamento delle normali abitudini

Variazione dei ritmi seguiti normalmente

seguiti normalmente Momenti di riflessione e introspezione che spesso si vivono durante le vacanze

che spesso si vivono durante le vacanze Bilanci di fine anno

Nuovi progetti lavorativi

lavorativi Numerosi impegni da affrontare

Attività in sospeso da terminare

Stacco molto lungo e rinvigorente

Come affrontare la sindrome da rientro a gennaio Darsi tempo

Ricominciare con gradualità

Pianificare bene l'agenda

Mantenere le buone abitudini della vacanza

Programmare momenti di svago

Non auto-imporsi regole ferree

Darsi tempo Nel caso in cui si siano trascorse le vacanze fuori casa, se possibile, l'ideale sarebbe ritornare a casa due-tre giorni prima dell'effettiva ripresa lavorativa, in modo da avere il tempo di riabituarsi al clima, all'ambiente e a certe routine famigliari e di sbrigare tutte le incombenze tipiche del dopo-vacanza, come il disfacimento dei bagagli o la visita ai parenti.

Ricominciare con gradualità Per prevenire la sindrome da rientro è utile innanzitutto evitare di buttarsi subito nella mischia, cominciando con il piede sull'acceleratore. Molti si lasciano fagocitare subito dai mille impegni rischiando di vanificare gli effetti benefici delle vacanze in poco tempo. Invece, l'ideale è procedere passo dopo passo.

Pianificare bene l'agenda Una delle primissime cose da fare al rientro è dedicarsi alla pianificazione dell'agenda: fare un elenco delle mansioni e delle attività di cui ci si deve occupare e stabilire quali sono le priorità in relazione agli obiettivi da raggiungere, così da non disperdere tempo ed energie in attività che possono tranquillamente aspettare e accumulare ritardi per quelle che invece sono urgenti.

Mantenere le buone abitudini della vacanza Per combattere la sindrome da rientro si consiglia di mantenere le buone abitudini acquisite durante la vacanza, come la lettura, le passeggiate, i momenti di introspezione e così via. Continuare quanto di buono si è iniziato a fare durante lo stacco natalizio aiuta ad avere una ripresa più soft e serena.

Programmare momenti di svago Un'altra ottima strategia consiste nell'iniziare a programmare altri momenti di svago e attività piacevoli: aiuta, infatti, a cambiare il modo di pensare e vivere il rientro. Così facendo, si modificano anche le emozioni e il modo con cui ci si approccia alla quotidianità, aumentando il benessere.

Non auto-imporsi regole ferree Evitare di darsi regole ferree, piuttosto lasciare che lo stato d'animo vacanziero guidi le prime giornate di gennaio. Meglio invece darsi degli obiettivi emotivi, chiedendosi "come voglio trascorrere le mie giornate?", "voglio essere triste oppure cercare di vedere il bello che c'è nella mia solita vita?".