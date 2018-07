Quali sono le Cause della Sindrome di Berdon?

La causa scatenante la sindrome di Berdon è da ricercare in mutazioni genetiche. Tuttavia, secondo diverse fonti, l'esatto gene responsabile della malattia non è stato ancora identificato con precisione. Nonostante ciò, in base alle ipotesi e agli studi finora condotti in merito pare che i possibili geni oggetto di mutazioni e coinvolti nell'origine della sindrome siano:

Il gene ACTG2 , codificante per la proteina γ-2-actina (presente a livello della muscolatura liscia del tratto enterico);

, codificante per la proteina (presente a livello della muscolatura liscia del tratto enterico); Il gene LMOD1 , codificante per la proteina leiomodina 1 ;

, codificante per la proteina ; Il gene MYH11 , codificante per la catena pesante della miosina 11 ;

, codificante per la ; Il gene MYLK, codificante per la proteina (enzima) chinasi della catena leggera della miosina.

Come si può notare, i geni che si ritengono essere coinvolti nella sindrome di Berdon codificano per proteine muscolari o comunque per proteine implicate nei meccanismi che portano alla contrazione della muscolatura liscia (inclusa la muscolatura della vescica e del tratto enterico).

Modalità di Trasmissione della Sindrome di Berdon

Nonostante il gene precisamente responsabile della sindrome di Berdon non sia ancora stato identificato con precisione, si ritiene che la malattia sia a trasmissione autosomica recessiva. Questo significa che, per sviluppare la sindrome e i suoi sintomi, il neonato deve possedere entrambi gli alleli mutati del/dei gene/i responsabile/i. Tali alleli mutati, quindi, dovranno essere trasmessi da entrambi i genitori che saranno, perciò, portatori sani della malattia.