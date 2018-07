Esistono Cure e Trattamenti contro la Sindrome di Bartter?

Purtroppo, poiché si tratta di una malattia le cui cause risiedono in una mutazione genetica, al momento non esistono cure definitive in grado di risolvere definitivamente la sindrome di Bartter. Le terapie messe in pratica, pertanto, sono generalmente di tipo sintomatologico e mirano a ripristinare, per quanto possibile, le condizioni normali e i livelli fisiologici di sali che non vengono riassorbiti in maniera efficiente dal rene.

Più nel dettaglio, attualmente, il trattamento farmacologico prevede la somministrazione di:

Integratori di sali minerali (in particolare ma non esclusivamente, di potassio) allo scopo di compensarne il mancato riassorbimento;

(in particolare ma non esclusivamente, di potassio) allo scopo di compensarne il mancato riassorbimento; Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come, ad esempio, l'indometacina. Tali farmaci vengono somministrati allo scopo di diminuire i livelli eccessivamente alti di prostaglandina E2;

(FANS) come, ad esempio, l'indometacina. Tali farmaci vengono somministrati allo scopo di diminuire i livelli eccessivamente alti di prostaglandina E2; Diuretici risparmiatori di potassio (somministrati allo scopo di ridurre l'escrezione di potassio con le urine).

Nei casi più gravi e/o in condizioni di stress (insorgenza di altre malattie, interventi chirurgici, ecc.), il reintegro di potassio e altri sali minerali può essere effettuato per via endovenosa, naturalmente, una simile operazione deve essere effettuata da personale sanitario specializzato.