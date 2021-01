Al tempo attuale, per far fronte ai numerosissimi impegni ed obblighi quotidiani - lavorativi/scolastici e sentimentali - l'uomo vive costantemente in modo frenetico: è palese, dunque, che l'essere umano sia continuamente accompagnato da stress e tensioni le quali - quando degenerano e lo opprimono eccessivamente - sfociano in una sindrome ansiosa a tutti gli effetti.

Terapia Psicologica

Siamo arrivati ad analizzare un altro punto decisivo riguardante la sindrome ansiosa: la risoluzione del problema o, per meglio dire, le strategie terapeutiche effettivamente adeguate per redimere il paziente dalla malattia. Il punto è che curare il malato affetto da sindrome ansiosa risulta molto complesso, non solo per la ricerca eziologica (dunque l'indagine delle cause scatenanti), ma anche per la terapia stessa: non è raro che i pazienti a cui viene diagnosticata una sindrome ansiosa siano piuttosto scettici sull'efficacia dei trattamenti medici, perciò tendono a non rispondere in maniera appropriata alla terapia proposta. Purtroppo, la sindrome ansiosa viene spesso curata con farmaci potenti, quali benzodiazepine e sostanze di sintesi che agiscono direttamente come modulatori dell'umore: certamente efficaci, ma responsabili spesso di numerosi effetti collaterali piuttosto gravi, come per esempio la dipendenza.

Abbiamo riportato gli estremi: nel primo caso la sindrome ansiosa viene sottovalutata, quindi rimane trascurata, nel secondo viene trattata con farmaci troppo potenti, per lunghi periodi e con eccesso di superficialità, scatenando conseguenze pesanti.

Nel prossimo articolo saranno analizzati alcuni possibili rimedi naturali, utili per contrastare le forme lievi e medie di sindrome ansiosa.