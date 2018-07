Nell'ambito della sincope vasovagale, le suddette condizioni si verificano generalmente in risposta a fattori o stimoli esterni che fungono da innesco per la comparsa dell'episodio di svenimento. Non a caso, tali fattori vengono anche chiamati "trigger", dall'inglese "innesco" o "grilletto".

Nonostante ciò, è possibile affermare che la sincope vasovagale si caratterizza per un abbassamento improvviso della pressione arteriosa ( ipotensione ) e per una riduzione della frequenza cardiaca ( bradicardia ) imputabili, rispettivamente, ad un' inibizione del sistema simpatico e ad un aumento del tono vagale . A causa di questi fenomeni, la gittata cardiaca , quindi, la perfusione cerebrale si riduce (ipoperfusione cerebrale) portando alla perdita di coscienza.

In verità, la fisiopatologia della sincope vasovagale è ancora oggetto di studio e dibattiti, poiché tutte le cause e i meccanismi che portano alla comparsa dell'episodio di perdita di coscienza non sono ancora stati del tutto definiti.

Talvolta, anche la somministrazione di alcuni farmaci - come, ad esempio, il miorilassante tiocolchicoside - può favorire la comparsa di sincope vasovagale. In questo tipo di situazione, la sincope in questione viene considerata come un effetto collaterale dovuto alla somministrazione del farmaco .

Altri possibili fattori in grado di predisporre all'insorgenza della sincope vasovagale sono l'affaticamento, la fame e lo stress emotivo.

La Sincope Vasovagale come Meccanismo di Difesa

Alcuni studi hanno dimostrato che la sincope vasovagale classica non è da considerarsi come una malattia, bensì come una caratteristica dell'individuo, presente non solo negli esseri umani ma anche negli animali (altri mammiferi e vertebrati come pesci, uccelli, rettili e anfibi), nei quali tuttavia non si arriva alla perdita di coscienza anche se l'aumentato riflesso del tono vagale si manifesta esattamente come negli uomini.

Alla luce dei molti studi condotti, si è ipotizzato che la sincope vasovagale possa in un qualche modo rappresentare una sorta di "meccanismo di difesa" attuato dall'organismo per proteggere il cuore quando quest'organo si trova a lavorare in condizioni sfavorevoli che potrebbero danneggiarlo e provocare danni all'intero organismo. L'insorgenza della sincope vasovagale - la cui durata è, ricordiamo, molto breve - attraverso la comparsa di ipotensione e bradicardia dovrebbe rappresentare, perciò, una specie di "pausa" dall'intenso lavoro del cuore, riducendo il consumo di ossigeno, migliorando il riempimento diastolico e la perfusione coronarica.

La sincope vasovagale non classica che si manifesta soprattutto in pazienti anziani, invece, si ritiene possa essere considerata come una malattia imputabile ai processi di degenerazione del sistema nervoso che si possono verificarsi nell'età avanzata.